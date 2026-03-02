#Референдум-2026
Қоғам

Маңғыстау облысында екі сотталғанға қатысты жаза түрі өзгертілді

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, закон, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 11:46 Фото: pexels
Маңғыстау облысы бойынша қылмыстық-атқару жүйесі департаментінің Мұнайлы аудандық пробация қызметі бөлімінің есебінде тұрған екі сотталғанның ісі аудандық сотта қаралды.

Аталған азаматтардың бірі Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 190-бабы – алаяқтық, екіншісі 188-бабы – ұрлық бойынша сотталған.

Екі азамат та пробация есебіне екі ай бұрын алынған. Алайда олар жаза өтеу тәртібін жүйелі түрде бұзған.

Атап айтқанда, тұрғылықты мекенжайында болмаған, әкімшілік құқық бұзушылықтарға жол берген және пробация қызметін хабардар етпестен тұрғылықты жерінен шығып кеткен.

Бірнеше рет ескерту жасалып, түсіндіру жұмыстары жүргізілгеніне қарамастан, сотталғандар белгіленген талаптарды орындамаған. Осыған байланысты пробация инспекторлары сотқа жаза түрін бас бостандығынан айыру жазасына ауыстыру туралы ұсыныс енгізді.

Сот бұл ұсынысты қанағаттандырып, екі сотталғанды қылмыстық-атқару жүйесі мекемесіне жіберу жөнінде шешім қабылдады. Мұнайлы аудандық пробация қызметі бөлімінің бастығының міндетін атқарушы, әділет майоры Тлектес Худайбергенованың айтуынша, пробация есебінде тұрған азаматтардың заң талаптарын сақтауына барлық мүмкіндік жасалады.

"Пробация қызметінің басты мақсаты – сотталғандарды қоғамнан оқшауламай, түзелу жолына бағыттау. Алайда сот белгілеген талаптарды қасақана әрі жүйелі түрде бұзу жаза түрін қатаңдатуға негіз болады. Әрбір сотталған жаза өтеу тәртібін сақтауға міндетті, – деді бөлім басшысы.

Сот отырысы көрсетілімдік форматта өтіп, пробация есебінде тұрған өзге тұлғалардың қатысуымен ұйымдастырылды. Іс-шараның мақсаты – сотталғандарға заң талаптарын сақтаудың маңызын түсіндіру, жаза тәртібін бұзудың салдарын көрсету және қайталама құқық бұзушылықтардың алдын алу.

Маңғыстауда талапты елемеген есептегі сотталғандар темір торға қамалды
15:56, 11 қараша 2025
Маңғыстауда талапты елемеген есептегі сотталғандар темір торға қамалды
Маңғыстау облысында алимент төлеуден жалтарған 19 адам сот үкімімен жазаланды
10:16, 07 сәуір 2025
Маңғыстау облысында алимент төлеуден жалтарған 19 адам сот үкімімен жазаланды
Астанада 300-ге жуық пробация есебіндегі тұлғалар жаза өтеу шартын бұзғаны анықталды
21:29, 04 желтоқсан 2023
Астанада 300-ге жуық пробация есебіндегі тұлғалар жаза өтеу шартын бұзғаны анықталды
