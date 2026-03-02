#Референдум-2026
Қоғам

Қызылорда облысында 20-дан астам су басу қаупі бар елді мекен бар

Паводки, наводнения, наводнение, эвакуация людей, затопления сел, потопы, затопления деревень, паводковая ситуация, защита населенных пунктов от большой воды, защита населенных пунктов от паводков, укрепление берегов от паводков, защитные дамбы, дноуглубительные работы, укрепление дамб, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 12:07 Фото: primeminister.kz
Қызылорда облысында Сырдария өзені бойында 20-дан астам су басу қаупі бар елді мекен белгіленген.

Төтенше жағдайлар департаменті мен азаматтық қорғаныс құрылымы бірлесіп су тасқынына қарсы дайындық шараларын пысықтады, деп жазады qazaqstan.tv.

Қала іргесіндегі Талсуат ауылы өзеннің жағасына жақын орналасқан. Жыл сайын көктемде Сырдарияның деңгейі көтеріліп, елді мекенге қауіп төнеді.

Сондықтан, құтқарушылар аталған аумақта бөгеттерді нығайтып, төтенше жағдайдың алдын алу бойынша бірлескен оқу-жаттығу жиынын өткізді.

Оған 100-ден аса адам, 32 техника қатысты.

Қызылорда қаласы бойынша бес қауіпті участок. Оның бірі Талсуат елді мекені болып саналады. Практикалық іс-шара ұйымдастырылуда атап айтсақ эвакуация жұмыстарын жүргізуде, сонымен қатар қап қаптау, бөгеттерді нығайту жұмыстары, сонымен қатар зардап шеккендерді құтқару жұмыстары жүргізілуде. Жандос Досымов, ТЖД басқармасының бастығы
Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Абай облысында 64 елді мекенді су басу қаупі бар
12:36, 26 ақпан 2026
Абай облысында 64 елді мекенді су басу қаупі бар
Қазақстанда мыңнан астам елді мекенді су басу қаупі бар
12:05, 31 қаңтар 2025
Қазақстанда мыңнан астам елді мекенді су басу қаупі бар
Ұлытау облысында 25 елдімекенді су басу қаупі бар
17:28, 09 наурыз 2024
Ұлытау облысында 25 елдімекенді су басу қаупі бар
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
