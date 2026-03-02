#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

Жаңа баға саясаты: Қазақстанда дәрілер неге арзандады

Лекарственные препараты, лекарства, лекарство, аптека, аптеки, цены на лекарства, медикаменты, таблетки, цены на лекарство, стоимость лекарств, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 14:49 Фото: pexels
Премьер-министрдің орынбасары – мәдениет және ақпарат министрі Аида Балаева депутаттық сауалға берген жауабында Қазақстандағы дәрі-дәрмек бағасын реттеу саласында жүргізілген жұмыстардың нәтижесін жариялады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Оның айтуынша, 2025 жылы Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың бағасын қалыптастыру жүйесіне реформа жүргізді. Реформа аясында халықаралық деректер базасына негізделген ішкі және сыртқы референттік баға белгілеу тетіктері енгізіліп, негізсіз шығындар алынып тасталып, референт елдердің тізімі жаңартылды.


"Бұл шаралар дәрілік заттардың едәуір бөлігінің бөлшек және сатып алу бағасын төмендетуге мүмкіндік берді. Нәтижесінде халық үшін дәрілердің экономикалық қолжетімділігі артты және қосымша дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жұмсалатын бюджет қаражаты айтарлықтай үнемделді. Жаңа механизмді ескере отырып, тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі (ТМККК) мен міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру (МӘМС) жүйесі аясында 2900 дәрілік заттың, сондай-ақ көтерме және бөлшек саудаға арналған 4900 дәрілік заттың бағасы қайта қаралды", – делінген жауапта.

Аида Балаеваның сөзінше, дәрілік заттардың сауда атаулары бойынша шекті бағаларды салыстырмалы талдау нәтижесінде ТМККК аясында 3801 дәрі-дәрмектің бөлшек бағасы орта есеппен 26,5%-ға төмендеген. Ал МӘМС жүйесінде 1397 дәрілік заттың бағасы орта есеппен 22,5%-ға арзандағаны анықталған.

Бұған дейін Үкіметтің дәрілік заттар өндірушілерімен жаңа келісімдер жасау жоспары туралы хабарланған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан үш жаңа келісімшартқа қол қоюды жоспарлап отыр
11:56, Бүгін
Қазақстан үш жаңа келісімшартқа қол қоюды жоспарлап отыр
2025 жылы оқушыларды тегін тамақтандыруға 15 млрд теңгеден астам қаржы жұмсалды
14:18, 12 қаңтар 2026
2025 жылы оқушыларды тегін тамақтандыруға 15 млрд теңгеден астам қаржы жұмсалды
Қазақстанда биометрия қалай қолданылатын болады
15:37, 05 қаңтар 2026
Қазақстанда биометрия қалай қолданылатын болады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
15:22, Бүгін
Бывший чемпион UFC "анонсировал" бой с Хамзатом Чимаевым
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
14:44, Бүгін
Джон Джонс ведёт переговоры о бое на UFC в Белом доме
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
14:18, Бүгін
Даниил Медведев высказался о победе на топ-турнире в Дубае
"Кызылжар" обновил логотип клуба
13:47, Бүгін
"Кызылжар" обновил логотип клуба
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: