Қазақстанда құжаттарды тіркеу қызметтерінің жаңа төлем мөлшерлері бекітілді
Фото: gov4c.kz
2026 жылғы 17 ақпандағы Жасанды интеллект және цифрлық даму министрлігінің бұйрығымен азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу қызметтерінің төлем мөлшерлеріне өзгерістер енгізілді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Жаңа тәртіпке сәйкес, мемлекеттік тіркеу қызметтерінің төлемдері төмендегідей:
- Баланың тууын мемлекеттік тіркеу – тегін
- Өлі туылған немесе өмірінің алғашқы аптасында қайтыс болған баланы тіркеу – тегін
- Бір жастан асқан баланы кейіннен тіркеу – тегін
- Қазақстаннан тыс жерлерде туған кәмелетке толмаған баланы тіркеу – тегін
- Туу туралы актідегі деректерге (аты, әкесінің аты, фамилия) түзетулер енгізу – 1 725 теңге (бір құжат үшін)
- Ата-аналардың бірлескен өтініші бойынша әкелігін немесе аналығын анықтау мақсатында түзетулер енгізу – тегін
- Анасының қайтыс болуы, белгісіз жоғалуы, әрекет қабілетсіздігі, ата-аналық құқықтарын шектеу немесе тұрғылықты жерін анықтау мүмкін еместігі жағдайында әкелігін немесе аналығын анықтау үшін түзетулер енгізу – тегін
- Сот шешімі бойынша әкелігін немесе аналығын анықтау, сондай-ақ әкелікті мойындау фактісін тіркеу – тегін
- Бұрын сот шешімімен әкелікті анықтау туралы шешімді жою немесе әкелікті тіркеуді жарамсыз деп тану шешімін тіркеуге енгізу – тегін
- Баланы асырап алу (қыз бала немесе ұл бала) жағдайында туу туралы актіге түзетулер мен толықтырулар енгізу – тегін
- Егер сот асырап алу туралы бұрынғы шешімге қосымша жаңа шешім шығарса, туу туралы актіге түзетулер мен толықтырулар енгізу – тегін
- Шетелдік азаматтардың асырап алу жағдайында жеке деректерді өзгерту бойынша туу туралы актіге түзетулер мен толықтырулар енгізу – бір құжат үшін 6 900 теңге
- Некені (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу – бір құжат үшін 3 450 теңге
- Некені тіркеу актісіне өзгерістер, толықтырулар және түзетулер енгізу, соның ішінде аты-жөні, әкесінің аты немесе фамилияны өзгерту – 1 725 теңге
- Некені тіркеу кезінде неке жасын төмендету қажет болғанда – 3 450 теңге
- Ерлі-зайыптылардың өзара келісімі бойынша некені бұзу – бір құжат үшін 6 900 теңге
- Сот шешіміне сәйкес некесі (ерлі-зайыптылық) бұзылғанын тіркеу, егер жұбайы белгісіз жағдайда, құқық қабілеті жоқ немесе шектеулі құқық қабілеті бар деп танылған жағдайда, сондай-ақ жұбайы қылмыс жасағаны үшін үш жылдан кем емес мерзімге бас бостандығынан айырылған жағдайда, сондай-ақ қылмыстық қудалау органы жұбайды халықаралық іздеуге шығарған жағдайда, және ол іздеуде үш жылдан кем емес уақыт тұрған болса – 345 теңге
- 2019 жылғы 10 желтоқсандардан бұрын шығарылған сот шешімі бойынша некені бұзу (ерлі-зайыптылықты) мемлекеттік тіркеу – сот шешіміне сәйкес
- 2019 жылғы 10 желтоқсандардан бұрын шығарылған сот шешімі бойынша некені бұзу актісін толықтыру жағдайында – сот шешіміне сәйкес
- Некені бұзу актілеріне өзгерістер, толықтырулар және түзетулер енгізу, соның ішінде аты-жөні, фамилиясы немесе әкесінің аты өзгерген жағдайда – 1 725 теңге
- Мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша азаматтық хал актілерін жою – тегін
- Сот шешімі негізінде азаматтық хал актілерін жою – тегін
- Мүдделі тұлғалардың өтініші бойынша азаматтық хал актілерін қалпына келтіру – 1 725 теңге
- Сот шешімі бойынша азаматтық хал актілерін қалпына келтіру – 1 725 теңге
- Азаматтық хал актілерін қайта тіркеу куәліктерін беру (өлім туралы куәліктерді қоспағанда) – 3 450 теңге
- Азаматтық хал актілерін қағаз форматында тіркеу туралы анықтамаларды беру (өлім туралы анықтамаларды қоспағанда) – 1 035 теңге
- Азаматтық хал актілерін электрондық түрде "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы беру, соның ішінде өлім туралы хабарламалар – тегін
- Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінен азаматтық хал актілерін тіркеу куәліктерін сұрату – 1 725 теңге
- ТМД елдерінен тыс шетел мемлекеттерінен азаматтық хал актілерін тіркеу куәліктерін сұрату – 3 450 теңге
- Өлімді мемлекеттік тіркеу – тегін
- Өлімді тіркеу актісінде өзгерістер, толықтырулар және түзетулер енгізу – 1 725 теңге
- Азаматтық хал актісін мемлекеттік тіркеу туралы мәліметтерді "Халыққа арналған Үкімет" мемлекеттік корпорациясы немесе "Электрондық үкімет" веб-порталы арқылы жаңарту (түзету) – тегін
Бұйрық 2026 жылғы 10 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript