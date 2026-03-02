#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Қоғам

"Қар, жауын-шашын, боран". Қазақстан бойынша 3 наурызға арналған ауа райы болжамы

Ауа райы болжамы, 3 наурыз, Қазақстан, қар, жауын-шашын, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 17:43 Сурет: pixabay
"Қазгидромет" РМК баспасөз қызметі Қазақстан аумағы бойынша 2026 жылғы 3 наурыз, алдағы сейсенбіге арналған синоптикалық ахуал мен ауа райының қауіпті құбылыстарының болжамын ұсынды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Оған сәйкес, антициклон әсерінен еліміздің орталығы мен оңтүстігінде ғана жауын-шашынсыз ауа райы болжанады.

"Циклон және онымен байланысты атмосфералық фронтальды бөліктер Қазақстанның басым бөлігіндегі ауа райын айқындап, жауын-шашын (жаңбыр, қар) болады, солтүстікте, шығыста қар жауады, еліміздің оңтүстік-шығысындағы таулы аудандарына қалың қар түседі". "Қазгидромет" РМК-ның баспасөз қызметі

Сондай-ақ, республика бойынша белең алатын ортақ табиғи құбылысқа желдің екпін алуы, еліміздің батысында, солтүстігінде және оңтүстігінің таулы аймақтарында жаяу бұрқасын жүріп, боранның соғуы, тұман, көктайғақтың болуы жатқызылады.

Бұған дейін синоптиктер Қазақстан бойынша алдағы үш күнге (3, 4 және 5 наурыз) арналған ауа райы болжамымен бөліскен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Камшат Сатиева
Камшат Сатиева
Оқи отырыңыз
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
18:46, Бүгін
Қазақстанда сәуір айында ауа райы қандай болады
"Қалың қар жауады". Еліміз бойынша 3 ақпанға арналған ауа райы болжамы
18:26, 02 ақпан 2026
"Қалың қар жауады". Еліміз бойынша 3 ақпанға арналған ауа райы болжамы
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
18:19, 29 қаңтар 2026
Синоптиктер еліміз бойынша 30 қаңтарға арналған ауа райы болжамын жариялады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: