#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

Алтын, мыс, сирек металдар: Қазақстан геологиялық барлауға шамамен 240 млрд теңге инвестиция салады

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 09:26 Фото: freepik
Қасым-Жомарт Тоқаевтың жетекшілігімен Қазақстанда экономиканы ұзақ мерзімді дамыту стратегиясының маңызды бағыты ретінде белсенді геологиялық барлау жұмыстары арқылы минералдық-шикізат базасын кеңейту айқындалды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы премьер-министр Олжас Бектенов өз мақаласында атап өтті.

"Соңғы жылдары мыс, никель, көмір, алтын және сирек жер металдарының болжамды қоры бар ондаған перспективалы учаске анықталды. 2026 жылдың соңына қарай Қазақстан аумағын геологиялық және геофизикалық зерттеу көлемі 2,2 млн шаршы шақырымға дейін жеткізіледі", – деді Бектенов.

Оның айтуынша, Президенттің тапсырмасы бойынша 2026–2028 жылдары геологиялық барлау жұмыстарына тек мемлекет тарапынан шамамен 240 млрд теңге инвестиция салынады. Бұл көлем алдыңғы екі онжылдықтағы шығындармен шамалас.

Елдегі жобаларға шетелдік инвесторлар да қызығушылық танытып отыр.

"Барлық шешімдер ұлттық мүдделерді ескере отырып қабылданатыны сөзсіз. Мұндай ауқымды жұмыстар ұзақ мерзімді өнеркәсіптік өсімнің негізін қалыптастырады", – деп түйіндеді Премьер-министр.

Қасым-Жомарт Тоқаевтың президенттігінің жеті жылдығына арналған Олжас Бектеновтің мақаласының толық мәтінін осы жерден оқуға болады.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан жер қойнауын зерттеудің жаңа кезеңіне 240 млрд теңге бөлінді
09:04, 14 қаңтар 2026
Қазақстан жер қойнауын зерттеудің жаңа кезеңіне 240 млрд теңге бөлінді
Қазақстанда геологиялық барлау жұмыстарына шамамен 240 млрд теңге бағытталмақ
13:37, 13 ақпан 2026
Қазақстанда геологиялық барлау жұмыстарына шамамен 240 млрд теңге бағытталмақ
Қазақстанда жаңа алтын және мыс кен орындары табылды
12:05, 11 қараша 2025
Қазақстанда жаңа алтын және мыс кен орындары табылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
13:34, Бүгін
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
13:17, Бүгін
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
13:03, Бүгін
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
12:46, Бүгін
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: