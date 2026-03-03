#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+4°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

Павлодар облысында тыйым салынған уақытта үйден тыс жүрген 85 жасөспірім анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 11:36 Фото: Zakon.kz
Облыс аумағында балалардың құқықтарын қорғауға және жасөспірімдер арасындағы құқық бұзушылықтардың алдын алуға бағытталған "Жасөспірім" жедел-профилактикалық іс-шарасы өткізілді.

Іс-шара барысында балаларды тәрбиелеу жөніндегі міндеттерін орындамағаны үшін 40 ата-ана жауапкершілікке тартылды.

Кәмелетке толмағандардың түнгі уақытта ойын-сауық орындарында болуына жол бергені үшін 5 құқық бұзушылықтың жолы кесілді.

Түнгі уақытта ата-анасының немесе заңды өкілдерінің еріп жүруінсіз тұрғын үйден тыс жерде жүрген 85 кәмелетке толмаған жасөспірім анықталып, ұсталды.

"Мәселен, Павлодар қаласында сағат 23.30 шамасында қоғамдық орында заңды өкілінсіз жүрген кәмелетке толмаған жасөспірім анықталды. Аталған құқық бұзушылық үшін оның заңды өкілі әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сондай-ақ, қаладағы компьютерлік клубтардың бірінде әкімшілік түнгі уақытта кәмелетке толмағанның болуына жол берген. Аталған дерек бойынша ойын-сауық орнында кәмелетке толмағанның болуына жол бергені үшін тиісті шаралар қабылданды, – деді Павлодар облысы полиция департаментінде.

Полицейлер ата-аналарға балаларының бос уақытын бақылауда ұстау қажеттігін еске салады. Түнгі уақытта олардың көшеде жүруі қауіпсіз емес. Жағымсыз жағдайлардың және айыппұл салудың алдын алу үшін балалардың сағат 22:00-ден кешікпей үйде болуын қамтамасыз ету қажет.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
12:57, 20 қыркүйек 2023
Павлодар облысында заңсыз жұмыс істеген 6 шетелдікке Қазақстанға келуге тыйым салынды
Павлодар облысында тасымалдаушылар қызметіне бақылау күшейтілді
11:06, 26 ақпан 2026
Павлодар облысында тасымалдаушылар қызметіне бақылау күшейтілді
Таразда түнгі уақытта үйден тыс жерде жүрген мыңға жуық жасөспірім анықталды
14:09, 24 мамыр 2024
Таразда түнгі уақытта үйден тыс жерде жүрген мыңға жуық жасөспірім анықталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
13:34, Бүгін
"Шахтёр" победил клуб из Узбекистана в товарищеском матче
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
13:17, Бүгін
Арина Соболенко удивила поклонников откровенным видео
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
13:03, Бүгін
Бублик заменит Медведева на Tie Break Tens после проблем у россиянина на Ближнем Востоке
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
12:46, Бүгін
Юный хоккеист "Барыса" признан лучшим новичком лиги
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: