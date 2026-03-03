#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.09
577.34
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
498.09
577.34
6.41
Қоғам

Таяу Шығыстан Қазақстанға алғашқы жолаушылар жеткізілді

Таяу Шығыстан Қазақстанға алғашқы жолаушылар жеткізілді, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 18:00 Сурет: freepik
Бүгін, 2026 жылғы 3 наурызда Flydubai әуе компаниясы Дубай қаласынан Астана және Алматы қалаларына екі эвакуациялық рейс орындады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Көлік министрлігінің хабарлауынша, нәтижесінде 306 жолаушы Қазақстанға оралды.

Ведомство аталған бағытта Сыртқы істер министрлігімен бірлесіп тиісті жұмыстар жүргізіліп, жұмыс жалғасып жатқанын мәлімдеді.

"Жақын уақытта Медина және Джидда қалаларынан қосымша эвакуациялық рейстер ұйымдастыру жоспарланып жатыр", - делінген хабарламада.

Министрлік әлеуметтік желілерде жолаушылар тарапынан ризашылық пен оң пікірлер жарияланып жатқанын атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанға қайтадан қар мен нөсер жауын жақындап келеді
18:38, Бүгін
Қазақстанға қайтадан қар мен нөсер жауын жақындап келеді
Таяу Шығыста қалып қойған қазақстандықтарды елге қайтару басталды
13:29, 25 маусым 2025
Таяу Шығыста қалып қойған қазақстандықтарды елге қайтару басталды
Таяу Шығыстан эвакуация: Қазақстан азаматтарының қайту маршруттары аталды
12:17, Бүгін
Таяу Шығыстан эвакуация: Қазақстан азаматтарының қайту маршруттары аталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам
21:02, Бүгін
Арман Царукян назвал более чокнутого бойца, чем он сам
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
20:32, Бүгін
МОК заявил, что не может вмешиваться в вопросы олимпийского перемирия
Причины задержки строительства стадиона на 35 тысяч мест разъяснили в Шымкенте
20:04, Бүгін
Причины задержки строительства стадиона на 35 тысяч мест разъяснили в Шымкенте
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
19:33, Бүгін
Этнический казах из России проведёт бой против чемпиона Brave FC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: