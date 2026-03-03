Таяу Шығыстан эвакуация: Қазақстан азаматтарының қайту маршруттары аталды
Журналистер Дубайдан ұшып келген рейстің жабық әуе кеңістігіндегі маршрут туралы, сондай-ақ Қазақстан азаматтарының әрі қарайғы эвакуациясы қалай ұйымдастырылатыны туралы сұрады.
"Бұл қақтығыс басталған сәтте президент штаб құруды тапсырды. Штаб Сыртқы істер министрлігінің базасында құрылды. СІМ ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр. Қазір орынбасар министр түсініктеме береді деп ойлаймын, бірақ авиация бөліміне қатысты былай айтқым келеді. Flightradar картасына қарасақ, өңірдің шамамен барлық аумағы жабық – шамамен 10 ел өз әуежайларын жауып, инфрақұрылымға соққылар жасалды. Қазіргі кезде рейстер нақты бағыттар бойынша орындалады, оларға арнайы маршруттар келісілген: Сауд Арабиясы мен Мысыр арқылы немесе Түркия арқылы. Екінші маршрут – Сауд Арабиясы арқылы, одан кейін Пәкістан арқылы және Қазақстанға қарай. Бұл – негізгі екі жоспарланған маршрут", – деді Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев.
Оның сөзінше, жалпы азаматтар саны Сыртқы істер министрлігінің консулдық қызметі арқылы нақтылауда және шамамен 5 мың адамды құрайды, алайда бұл көрсеткіш тұрақты түрде өзгеріп отырады.
Сонымен қатар, бірінші эвакуациялық FlyDubai рейсі Қазақстанға ұшып кеткенін, қажет болған жағдайда Air Astana мен SCAT әуе компанияларының алты ұшағына дейін қатысатынын атап өтті.
"Кеше рейс ұшып кетті. FlyDubai компаниясының шешімі бойынша 28 ақпанға дейін билетін алған Қазақстан азаматтары, 1-2 наурызда ұшып кете алмағандар осы рейспен тасымалданды. Жалпы, Біріккен Араб Әмірліктері әуе кеңістігін жауып қойды. Көптеген әуе компаниялары ұшпай отыр, бірақ өз компанияларына жолаушылар алдындағы міндеттерін орындауға мүмкіндік берді, сол себепті кеше рейс орындалды. Бұл бұрын билеттерін сатып алған азаматтарға қатысты. Билеті жоқ транзиттегі азаматтар мен Біріккен Араб Әмірліктері мен Катарда тұратын Қазақстан азаматтары, кеше хабарлағанымыздай, көрші екі мемлекет арқылы эвакуацияланады. Бұл – Оман Сұлтанаты; Дубайдан бүгін алғашқы автобус колоннасы біздің азаматтармен шықты", – деді ҚР Сыртқы істер министрлігінің орынбасары Әлібек Бақаев.
Оның сөзінше, бүгін күннің соңына дейін Оман Сұлтанатынан 467 қазақстандықты қайтару жоспарлануда.
"Екінші рейс Қатардан Сауд Арабиясына жасалады. Джидда қаласы болады, өйткені ол Корольдік Сауд Арабиясының батыс бөлігінде орналасқан. Қатардан адамдар автобустармен Эр-Риядқа жеткізіледі, Эр-Риядтан кейін Джиддаға, ал Джиддадан біздің әуе компанияларының ұшақтарымен Қазақстанға қайтарылады. Ираннан да жер үсті арқылы – Армения, Әзербайжан және Түрікменстан аумағымен. СІМ министрі кеше бірнеше телефондық келіссөз жүргізді. Түрікменстан арқылы Солтүстік Ирандағы Горган қаласында тұрған 18 қазақстандықты эвакуациялауға мүмкіндік туды. Жақын шекаралық нүкте Түрікменстанмен болғандықтан, Түрікменстан билігі рұқсат берді, және біздің азаматтар шекараны қауіпсіз кесіп өтті", – деп толықтырды ол.
Бұған дейін хабарланғандай, Air Astana компаниялар тобы 2026 жылғы 3 наурызда Батыс Қазақстаннан Мединаға екі репатриациялық рейс, Джеддаға екі рейс жасау жоспарын жасаған, Сауд Арабиясы мен Мысыр авиациялық билік органдарынан рұқсат алынған жағдайда.
2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Оған жауап ретінде Иран Таяу Шығыстағы АҚШ және Израиль базаларына зымырандарды атты. Жүздеген адам қаза тауып, жоғары басшылық, соның ішінде аятолла Хаменеи мерт болды, соққы кезінде оның резиденциясы қирады. Кейін Дональд Трамп Хаменеи өліміне түсініктеме берді.