Референдум-2026: қазақстандықтар ЖСН арқылы өз сайлау учаскесін қалай таба алады
Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 наурызда, Референдум жөніндегі Орталық комиссия қазақстандықтарға өз сайлау учаскесін жеке сәйкестендіру нөмірі (ЖСН) бойынша қалай табуға болатынын түсіндірді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Айтылады, республикалық референдум 15 наурызда өтеді, және сайлау учаскелерін анықтау үшін "ЖСН арқылы өз сайлау учаскесін табу" сервисі іске қосылды.
Қазақстандықтар өз учаскелерін мына сілтемелер арқылы біле алады:
https://www.gov.kz/referendum?lang=kk
https://referendum2026.gov.kz/kk
https://referendum.gov.kz/kk
Барлық жаңалықтарды және 2026 жылғы 15 наурызда Қазақстанда өтетін референдум туралы ақпаратты осы сілтеме бойынша оқуға болады.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript