Қоғам

Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыста еш тарапты қолдамайды – СІМ

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 13:19 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Сыртқы істер министрінің орынбасары Алибек Бақаев 2026 жылғы 3 наурызда үкіметтегі брифингте Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығысқа араласпайтынын және ешбір тарапты қолдамайтынын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Журналистер әлеуметтік желілердегі пікірталастарға байланысты Қазақстанның ұстанымын түсіндіріп беруді сұрады. Онда кейбір қолданушылар елдің қазіргі қақтығыс жағдайында Таяу Шығыс мемлекеттерін Иранға қарағанда көбірек қолдайтынын айтады деген пікір білдірген.

"Шындығында, олай емес – Қазақстан үшінші мемлекеттердің істеріне араласпау саясатын ұстанды, ұстануда және одан әрі де ұстанатын болады. Сондықтан біз еш тарапты қолдамаймыз:  Иранның да, шабуылға ұшыраған мемлекеттердің де. Біз тек қана әскери қақтығыстар болмауын қалаймыз. Егер қақтығыс туындаса, оны дипломатиялық жолмен шешуді қолдаймыз. Біз халықаралық құқық пен БҰҰ Жарғысына сәйкес қақтығыстар осылай шешілуі керек деген ұстанымдамыз. Бұл барлығы халықаралық құжаттарда нақты жазылған", – деп жауап берді Бақаев.

Сыртқы істер министрінің орынбасары Қазақстанның бұл ұстанымы өзгермейтінін ерекше атап өтті.

Бұған дейін транспорт министрі Нұрлан Сауранбаев Таяу Шығыс елдерінен Қазақстан азаматтарын эвакуациялау туралы хабарлаған болатын.

2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Оған жауап ретінде Иран Таяу Шығыстағы АҚШ базалары мен Израильге ракеталық шабуыл жүргізді. Жүздеген адам қаза тапты, соның ішінде аятолла Хаменеи басқаратын жоғарғы билік өкілдері, оның резиденциясы соққылардан қиратылды. Кейін Дональд Трамп Хаменеи өліміне түсініктеме берді.

