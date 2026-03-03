#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+2°
$
502.6
589.95
6.5
Қоғам

СІМ: Қазақстан Таяу Шығыс қақтығысы бойынша келіссөздер өткізуге алаң ұсынуға дайын

Министерство иностранных дел Республики Казахстан, МИД РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 14:05 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
СІМ орынбасары Әлібек Бақаев Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс тараптары жүгінген жағдайда келіссөздер өткізу үшін алаң ұсыну мүмкіндігін қарастыруға дайын екенін мәлімдеді. Ол Иран мен Сирия бойынша сәтті тәжірибе бар екенін атап өтті, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Қазақстан қажет болған жағдайда келіссөздер алаңын ұсынуға дайын ба деген сұрақ қойды.

"Тиісті өтініш түскен жағдайда – иә. Бізде мұндай тәжірибе бар. Бұған дейін Иран мәселесі бойынша Алматыда келіссөздер алаңы ұсынылған еді, ол осы мәселені шешуге елеулі үлес қосты. Сирия бойынша елімізде сириялық билік пен оппозициялық топтар арасында 20-дан астам келіссөз раунды өтті. Осы елдердің дипломатиялық өкілдерінің біздің алаңда бас қосуы әскери қақтығысты тоқтатуға және қарсы тараптарды келіссөз үстеліне отырғызуға мүмкіндік берді", – деді Әлібек Бақаев.

Оның айтуынша, тиісті өтініш келіп түскен жағдайда Қазақстан оны мұқият қарастыруға дайын, алайда қазіргі таңда мұндай сұраныстар түспеген.

Бұған дейін Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев Таяу Шығыс елдерінен Қазақстан азаматтарын эвакуациялау туралы хабарлаған болатын.

2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Бұған жауап ретінде Иран Таяу Шығыс өңіріндегі АҚШ базалары мен Израильге зымырандар ұшырды. Салдарынан жүздеген адам қаза тауып, аятолла Хаменеи бастаған жоғары басшылық мерт болды, сондай-ақ оның резиденциясы қиратылды. Кейін Дональд Трамп Хаменеидің жойылуына қатысты түсініктеме берді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан босқындарды қабылдауға дайын екенін жариялады
15:45, Бүгін
Қазақстан босқындарды қабылдауға дайын екенін жариялады
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
16:46, 18 маусым 2025
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыста еш тарапты қолдамайды – СІМ
13:19, Бүгін
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыста еш тарапты қолдамайды – СІМ
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
17:32, Бүгін
Алимханулы повезло: принявший ислам звезда бокса лишён титула чемпиона мира
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
16:57, Бүгін
"Каспий" подписал контракт с 22-летним сербским полузащитником
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
16:41, Бүгін
WBA "наказала" топового казахстанского боксёра перед боем в Ташкенте
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
16:19, Бүгін
Молодой воспитанник "Астаны" уехал в чемпионат Беларуси
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: