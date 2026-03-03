Қазақстан 2026 жылы ақылы жолдардан қанша табыс табады – Көлік министрлігінің болжамы
2026 жылғы 3 наурызда ҚР Үкіметіндегі баспасөз мәслихатында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев ақылы жолдардан бюджетке түсер кіріс жөніндегі болжамын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Қазіргі таңда елде жалпы ұзындығы 4 мың 900 км болатын 26 ақылы жол учаскісі жұмыс істейді.
"Өткен жылы біз шамамен 80 млрд теңге таптық. Биыл жоспарымыз – шамамен 100 млрд теңге", – деді министр.
Журналистер министрден ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін атап, сол жерлер үшін ақы алынбауы керегін сұрады.
"Учаскелер мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады және "ҚазАвтоЖол" сайтына жарияланады", – деп жауап берді Сауранбаев.
Еске салсақ, бұған дейін біз ақылы жолдардағы тариф енгізілгеннен кейін кім үшін жол жүру ақысын қымбаттататыны туралы жазған едік.
