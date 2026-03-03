#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстан 2026 жылы ақылы жолдардан қанша табыс табады – Көлік министрлігінің болжамы

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 12:05 Фото: Zakon.kz
2026 жылғы 3 наурызда ҚР Үкіметіндегі баспасөз мәслихатында Көлік министрі Нұрлан Сауранбаев ақылы жолдардан бюджетке түсер кіріс жөніндегі болжамын айтты, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Қазіргі таңда елде жалпы ұзындығы 4 мың 900 км болатын 26 ақылы жол учаскісі жұмыс істейді.

"Өткен жылы біз шамамен 80 млрд теңге таптық. Биыл жоспарымыз – шамамен 100 млрд теңге", – деді министр.

Журналистер министрден ақылы жолдардың ақаулы учаскелерін атап, сол жерлер үшін ақы алынбауы керегін сұрады.

"Учаскелер мезгіл-мезгіл өзгеріп отырады және "ҚазАвтоЖол" сайтына жарияланады", – деп жауап берді Сауранбаев.

Еске салсақ, бұған дейін біз ақылы жолдардағы тариф енгізілгеннен кейін кім үшін жол жүру ақысын қымбаттататыны туралы жазған едік.

