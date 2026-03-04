#Референдум-2026
Қоғам

Мәжіліс Қазақстан мен Дүниежүзілік банктің келісімін ратификациялады

Мажилис Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 12:29 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс депутаттары Қазақстан үкіметі мен Дүниежүзілік банктің құрылымдары арасындағы серіктестік жөніндегі рамалық келісімді ратификациялады. Бұл келісім елдің тұрақты дамуы мен экономикалық өсімін қолдау мақсатындағы ынтымақтастықты кеңейтуді көздейді.

Қорытындыда көрсетілгендей, құжат Қазақстан мен Дүниежүзілік банк тобына кіретін ұйымдар арасындағы өзара әрекеттестіктің құқықтық негізін бекітеді. Бұл бірлескен жобаларды Дүниежүзілік банктің саясаттары мен процедураларына сәйкес жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Рамалық келісімнің негізгі мақсаттары мен ынтымақтастық бағыттары:

  • қаржы секторының макроэкономикалық және фискалдық тұрақтылығын арттыру;
  • инфрақұрылымды жаңғырту;
  • ауыл шаруашылығы секторын дамытуға жәрдем көрсету;
  • ШОБ үшін қаржыландыруға қолжетімділікті жақсарту;
  • инфрақұрылым мен әлеуметтік секторларға, оның ішінде денсаулық сақтау мен білім беру салаларына инвестицияларды арттыру.

Құжат Парламент Сенатына жолданды.

Еске салсақ, бұған дейін Мәжіліс депутаттары Қазақстанда жеке детективтік қызмет институтының құқықтық негізін қалыптастыратын заң жобасын қарауға алған болатын.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
