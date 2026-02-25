#Референдум-2026
Қоғам

Қазақстан мен Австрия заңсыз мигранттармен күресті күшейтеді

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 12:34 Фото: МИД РК
2026 жылғы 25 ақпанда Мәжіліс депутаттары заңсыз тұрушы тұлғаларды қайта қабылдау және транзиттеу бойынша Қазақстан Республикасы Үкіметі мен Австрия Республикасы Федералдық Үкіметі арасындағы келісімді ратификациялады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ішкі істер вице-министрі Санжар Әділов келісім 2025 жылғы 28 ақпанда Астанада қол қойылғанын атап өтті.

"Келісімнің негізгі мақсаты – екі елдің ұлттық заңнамасын бұзып жүрген тұлғаларды қайта қабылдау және транзиттеу саласында құқықтық негіз жасау. Келісім арқылы тараптар заңсыз мигранттарды қалай және қандай мерзімде өзара қайтаратындарын нақтылайтын ережелер бекітіледі", – деді ол.

Келісім бойынша екі елдің азаматтары ғана емес, үшінші елдер азаматтары мен азаматтығы жоқ тұлғаларды қабылдау, беру және транзиттеу рәсімдеріндегі бірлескен іс-қимыл тәртібі де анықталады.

"Үшінші елдер азаматтарын қайта қабылдау кезінде олар өз елдеріне жеткізіледі, ал азаматтығы жоқ тұлғалар соңғы тұрақты тұру мемлекетіне немесе оларға жүріс құжатын берген мемлекетке жіберіледі", – делінген Мәжіліс профильдік комитетінің қорытындысында.

Айта кетейік, 2026 жылғы 24 ақпанда Алматыда қала аумағында тұру ережесін бұзған шетелдіктерді елден шығару операциясы өткізілді.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
