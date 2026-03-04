Учаскелік инспектор павлодарлық тұрғынды 6,5 млн теңге несие ресімдетпек болған алаяқтардан құтқарды
Павлодар облысы Қоскөл ауылының тұрғыны Константин Пэдуриге өздерін банк қызметкерлері ретінде таныстырған белгісіз тұлғалар қоңырау шалып, оның атына ипотекалық несие рәсімделгенін хабарлаған.
Ұзақ уақыт бойы алаяқтар ер адамды бейнебайланыста ұстап, ешкімге жүгінбеуге және тек олардың нұсқауларын қатаң орындауға көндірген.
Сондай-ақ олар оның телефоны бақылауда екенін айтып, қорқытқан. Қауіптің бар екенін аңғарған Константиннің туыстары дереу учаскелік полиция инспекторына хабарласқан.
Талғат Зайниденов өтінішке жедел ден қойып, алаяқтардың заңсыз әрекеттерінің жолын кесіп, заңсыз рәсімделген несиені уақытылы бұғаттауға ықпал етті.
Константин Пэдури учаскелік полиция инспекторы Талғат Зайниденовке көрсеткен кәсібилігі, мұқияттылығы және дер кезінде көрсеткен көмегі үшін шынайы алғысын білдіріп, оған зор денсаулық, амандық және қызметінде табыс тілейді.