Қоғам

Қазақстандық балалар Кишинев конвенциясы елдерінде алимент төлеуді қамтамасыз етуге қол жеткізеді

Сенат Парламента РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 15:24 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 4 наурызда Мәжіліс депутаттары Палатаның пленарлық отырысында азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар жөніндегі конвенцияға өзгерістер енгізу протоколдарын ратификациялады. Құжаттар Сенатқа жолданды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Заң жобасын Қазақстан Республикасының Әділет министрі Ерлан Сарсембаев таныстырды:

"Азаматтық, отбасылық және қылмыстық істер бойынша құқықтық көмек және құқықтық қатынастар жөніндегі 1993 жылғы 22 қаңтардағы конвенцияға өзгерістер енгізу туралы Протоколды ратификациялау".

Министр атап өткендей:

"Минск конвенциясы аясында Қазақстан шетелдік сот актілерін, оның ішінде алимент өндіріп алу туралы шешімдерді мойындау және орындауды жүзеге асырады, сондай-ақ конвенцияға қатысушы мемлекеттердің соттарына тиісті өтініштер жолдайды. Конвенцияны қолдану тәжірибесі оның сұранысқа ие екенін және тиімділігін растайды: алимент өндіріп алу жөніндегі шешімдерді мойындау және орындау туралы өтініштердің көпшілігі қанағаттандырылады", – деді министр.

Протоколдың негізгі жаңалығы – кәмелетке толмаған балаларға алимент өндіріп алу жөніндегі сот қаулылары мен сот бұйрықтары сот актілерінің тізіміне енгізіліп, оны Минск конвенциясына қатысушы мемлекеттердің аумақтарында мойындау және мәжбүрлеп орындау мүмкіндігі қарастырылған.

Протокол бойынша тағы:

  • Мәжбүрлеп орындау жөніндегі сот бұйрықтары туралы өтініштерді беру тәртібі біркелкіленеді;
  • Қажетті құжаттар тізімі анықталады;
  • Міндеткерге дұрыс хабарланғанын растайтын талап енгізіледі;

Дұрыс хабарланбаған жағдайда өтінішті қанағаттандырудан бас тартудың қосымша негізі қарастырылады, бұл тараптардың процессуалдық кепілдіктерінің сақталуын қамтамасыз етеді.

"Протокол шекарааралық жағдайларда алимент өндіріп алу тиімділігін арттыруға және балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды күшейтуге бағытталған", – деп атап өтті депутат Динара Наумова.

Мәжілістің профильдік комитетінің қорытындысында протоколды ратификациялау оның жүзеге асырылуы әлеуметтік-экономикалық және құқықтық жағынан теріс салдарға алып келмейтінін, сондай-ақ мемлекеттік бюджеттен қосымша қаржы қажет етпейтінін көрсетеді.

Еске салсақ, бұған дейін Мәжіліс депутаттары Қазақстан үкіметі мен Дүниежүзілік банк құрылымдары арасындағы серіктестікке арналған рамалық келісімді ратификациялап, елдің тұрақты дамуы мен экономикалық өсуін қолдау үшін ынтымақтастықты кеңейтуге бағытталған.

