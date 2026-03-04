#Референдум-2026
Қоғам

Жезқазғанда жол ережесін бұзған мас жүргізуші 15 тәулікке қамалды

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 16:34 Фото: pexels
Жезқазған қаласында бейнебақылау жүйесінің көмегімен мас күйінде көлік басқару әрекетінің жолы кесілді.

Жол қауіпсіздігін бақылау барысында жедел басқару орталығының қызметкерлері күмәнді маневрлерді байқап, жақын маңдағы патрульдік экипажға жедел түрде бағдарлама берген.

Патрульдік полиция қызметкерлері аталған автокөлікті жол қозғалысы ережесін өрескел бұзғаны үшін тоқтатты.

Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер жүргізушінің алкогольдік ішімдік ішкенін байқаған. Медициналық куәландыру нәтижесінде оның жеңіл дәрежеде мас күйінде болғаны расталды.

Сот шешімімен құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Полиция барлық жол қозғалысына қатысушыны заң талаптарын қатаң сақтауға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
