Жезқазғанда жол ережесін бұзған мас жүргізуші 15 тәулікке қамалды
Жезқазған қаласында бейнебақылау жүйесінің көмегімен мас күйінде көлік басқару әрекетінің жолы кесілді.
Жол қауіпсіздігін бақылау барысында жедел басқару орталығының қызметкерлері күмәнді маневрлерді байқап, жақын маңдағы патрульдік экипажға жедел түрде бағдарлама берген.
Патрульдік полиция қызметкерлері аталған автокөлікті жол қозғалысы ережесін өрескел бұзғаны үшін тоқтатты.
Құжаттарды тексеру кезінде полицейлер жүргізушінің алкогольдік ішімдік ішкенін байқаған. Медициналық куәландыру нәтижесінде оның жеңіл дәрежеде мас күйінде болғаны расталды.
Сот шешімімен құқық бұзушы 15 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Полиция барлық жол қозғалысына қатысушыны заң талаптарын қатаң сақтауға шақырады.
