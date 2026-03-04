#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда полиция қарақшылық шабуылдың бетін ашты

Алматы қаласында жеке тұрғын үйге қарулы шабуыл жасалды. Полиция қылмыстың бетін ашты, сурет - Zakon.kz жаңалық 04.03.2026 16:42 Сурет: ҚР ІІМ
Алматы қаласында жеке тұрғын үйге қарулы шабуыл жасалды. Полиция қылмыстың бетін ашты.

Қаскөйлер қарумен қорқытып, ақша мен алтын бұйымдарды иемденген. Келтірілген жалпы материалдық шығын шамамен 4 миллион теңгені құрады.

Жедел және тергеу іс-шараларының үйлесімді нәтижесінде полиция қызметкерлері арнайы мақсаттағы жасақтың қатысуымен қылмысқа қатысы бар барлық тұлғаларды анықтап, ұстады. Ұрланған мүліктің бір бөлігі заңды иесіне қайтарылды, қалған бөлігі сараптама жүргізу үшін тәркіленді.

Алатау аудандық полиция басқармасының бастығы Еділхан Байғараевтің айтуынша, қылмыс мұқият жоспарланған, күдіктілер ізін жасыруға әрекеттенген.

"Полиция бөлімшелері мен арнайы жасақтың кәсіби және үйлесімді жұмысының арқасында қылмысқа қатысушылар қысқа мерзімде ұсталды. Азаматтардың қауіпсіздігі – біздің басты басымдығымыз, — деді ол.

ПД криминалдық полиция басқармасының бастығы Асхат Даулетияров барлық әрекеттің мұқият құжатталғанын атап өтті.

"Күдіктілердің іс-әрекеттері толық тіркелді, заттай дәлелдемелер мен техникалар тәркіленді. Қазіргі уақытта тергеу жалғасуда. Ұсталғандардың өзге де ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексерілуде, — деді ол.

Полиция өкілдері қылмыстың ашылуы әртүрлі бөлімшелердің өзара іс-қимылы, жедел уәкілдердің кәсібилігі және арнайы жасақтың жедел әрекеті нәтижесінде мүмкін болғанын атап өтті.

Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
