Қоғам

Мәжіліс депутаты Ирандағы қайғылы оқиғаға қатысты мәлімдеме жасады

04.03.2026 16:26
Мәжіліс отырысында депутат Айна Мұсралимова Таяу Шығыстағы қақтығысқа қатысушы барлық тарапты бейбіт келіссөздерді бастауға шақырды, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Айна Мұсралимова 28 ақпанда Иранның Минаб қаласында мектеп оқушысы 150-ден астам қыз бала қаза тапқанын еске салды. Тағы 95 адам жарақат алған.

"Бұл – жай ғана статистика емес. Бұл сандардың артында балалардың үзілген өмірі, олардың отбасыларының күйреген тағдыры, орындалмаған армандары мен үміттері тұр. Бір сәтте жүздеген отбасы сүйікті қыздарынан, әпке-қарындастарынан, немерелерінен айырылды. Қара полиэтилен қаптарға салынған кішкентай денелер бейнеленген видеолар бүкіл әлемге тарады. Қаза тапқан балалардың туыстары оқиға орнынан олардың сөмкелерін, кітаптары мен жеке заттарын жинап жүрген кадрларды көз жассыз көру мүмкін емес. Мұндай қайғылы жағдайға жол берген ересектер үшін бұл — ұят", – деді депутат.

Оның айтуынша, балалар ешқашан кек алу, күрес немесе соғыс құралы болмауы тиіс.

Сондай-ақ ол әскери операциялар кезінде балалардың қаза табуы жай ғана трагедия емес екенін атап өтті. Бұл – халықаралық құқықтың іргелі қағидаттарының сақталмауы.

"Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев халықаралық кез келген қақтығысты бейбіт жолмен реттеуді әрдайым қолдайды. Біздің еліміз өңірдегі бейбітшілік пен тұрақтылықты нығайтуға бағытталған бастамаларға белсенді қатысып келеді. Қазақстан әрдайым бейбітшілік, келісім және бақытты балалық шақ қағидаттарын алға тартады. Біз зардап шеккен отбасыларға терең көңіл айтып, барлық мәселенің тез арада шешілуіне үміт білдіреміз. Әріптестерім сияқты барлық қазақстандықтар да бұл қайғылы оқиғаға қатты күйзеліп, қақтығыс тараптарын келіссөз жүргізіп, бейбітшілікті қалпына келтіруге шақырды", – деп қосты депутат.

Ол Қазақстанды Иран, Израиль және АҚШ-пен ұзақ жылдарға созылған серіктестік қарым-қатынастар байланыстыратынын атап өтіп, балалар мен аналардың, олардың өмірінің амандығы үшін қақтығысқа қатысушы барлық тарапты бейбіт келіссөздерді бастауға шақырды.

2026 жылғы 28 ақпанда Израиль мен АҚШ Иран астанасына соққы жасады. Бұған жауап ретінде Иран Таяу Шығыс өңіріндегі АҚШ әскери базалары мен Израиль аумағына зымырандар ұшырды. Салдарынан жүздеген адам қаза тауып, аятолла Хаменеи бастаған жоғары басшылық мерт болды, оның резиденциясы да соққыдан қирады. Кейін Дональд Трамп Хаменеидің жойылуына қатысты түсініктеме берді.

