Қазақстанда жаңа жедел нөмір іске қосылды: 1484 нөміріне қандай мәселелер бойынша хабарласуға болады
1484 нөмірі, сондай-ақ 8 800 080 30 84 — Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің Бірыңғай байланыс орталығы болып табылады.
"Бұл арқылы қазақстандықтар мен бизнес өкілдеріне Қаржы министрлігінің мемлекеттік ақпараттық жүйелері мен цифрлық сервистері бойынша консультациялық және техникалық қолдау көрсетіледі", – деп хабарлады "Электрондық қаржы орталығы" АҚ баспасөз қызметі.
Байланыс орталығы келесі негізгі бағыттар бойынша қызмет көрсетеді:
1. Салықтық әкімшілендіру
- Келесі мәселелер бойынша кеңес беріледі:
- Салық төлеушінің жеке кабинеті сервистерін пайдалану;
- Салық есептілігін тапсыру;
- Салық берешегін тексеру және өтеу;
- Жеке кәсіпкерлікті тіркеу және қызметін тоқтату;
- Арнайы салық режимдеріне көшу (оның ішінде өзін-өзі жұмыспен қамтығандар режимі);
- Салық міндеттемелері бойынша хабарламалар, анықтамалар және ақпарат алу.
2. Мемлекеттік сатып алулар
- Пайдаланушыларға келесі мәселелер бойынша консультация беріледі:
- Мемлекеттік сатып алу жүйесінде жеткізушілер мен тапсырыс берушілерді тіркеу және жұмыс істеу;
- Сатып алу рәсімдеріне қатысу;
- Өтінімдер беру;
- Сатып алу жоспарларымен, шарттармен және қосымша келісімдермен жұмыс істеу;
- Жүйеде жұмыс барысында туындайтын техникалық және ұйымдастырушылық мәселелер.
3. Ұлттық тауарлар каталогы
Пайдаланушыларға келесі мәселелер бойынша қолдау көрсетіледі:
- жүйеде тіркелу және жұмыс істеу;
- тауарларды іздеу және қосу;
- тауар карточкаларындағы деректердің дұрыстығын тексеру.
4. Қаржы министрлігінің өзге цифрлық сервистері
- Келесі мәселелер бойынша консультация беріледі:
- Қаржы министрлігінің мемлекеттік ақпараттық жүйелерінің жұмысы;
- өтініштер мен электрондық жүгінімдерді беру тәртібі;
- деректердің дұрыс көрсетілуі және сервистердің жұмыс істеуі.
5. Пайдаланушыларға техникалық қолдау
Байланыс орталығы:
- пайдаланушылардың өтініштерін қабылдап, тіркейді;
- консультациялық және әдістемелік көмек көрсетеді;
- өтінімдерді тиісті сүйемелдеу желілеріне жолдайды;
- өтініштердің қаралу мәртебесі туралы пайдаланушыларды хабардар етеді.
"Жалпы алғанда, байланыс орталығы азаматтар мен бизнеске Қаржы министрлігінің ақпараттық жүйелерін пайдалану және мемлекет алдындағы қаржылық міндеттемелерді орындау мәселелері бойынша орталықтандырылған консультациялық қызмет көрсетеді", – деп қорытындылады ұйым өкілдері.
2026 жылғы 3 наурызда Zakon.kz үкіметтің 2026 жылғы 27 ақпандағы қаулысымен тегін қоңырау шалуға болатын жедел медициналық, құқық қорғау, өрт сөндіру, авариялық және басқа да қызметтердің тізіміне толықтырулар енгізілгенін жазған болатын. Атап айтқанда, бұл тізімге ҚР Қаржы министрлігінің Бірыңғай байланыс орталығы енгізілді.