Таяу Шығыс елдерінен Қазақстан азаматтарын елге қайтару жұмыстары жалғасуда - ААК
Сурет: Zakon.kz
4 наурызда қазақстандық азаматтарды елге қайтару бойынша жұмыстар аясында Air Astana әуе компаниясының 148 орындық Жидда – Ақтау – Алматы бағыты бойынша A320 және 184 орындық Жидда – Атырау – Алматы бағыты бойынша A321 ұшақтарымен екі рейс орындау жоспарлануда, деп хабарлайды Zakon.kz
ҚР КМ Азаматтық авиация комитеті баспасөз қызметінің хабарлауынша, Fly Dubai әуе компаниясының Дубай – Алматы бойынша екі рейсі, Дубай-Астана бағыты бойынша бір рейсі жоспарланған (506 жолаушы).
"Қазақстан азаматтарын елге тасымалдауды қамтамасыз ету жұмыстары уәкілетті мемлекеттік органдармен үйлестіре отырып жүзеге асырылып келеді", деп хабарлады Азаматтық авиация комитетінен.
Бұған дейін 2026 жылғы 4 наурызда Алматы әуежайына Оманға жіберілген арнайы рейс келіп жеткені хабарланған.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript