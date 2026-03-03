#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
498.09
577.34
6.41
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
$
498.09
577.34
6.41
Қоғам

Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан 500-ге жуық қазақстандық елге оралады – СІМ

Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан 500-ге жуық қазақстандық елге оралады – СІМ, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 21:40 Сурет: freepik
Қазақстан Республикасының Сыртқы істер министрлігі құзырлы органдармен бірлесіп, қақтығыс өршіген аймақтан азаматтарды эвакуациялау шараларын ұйымдастырды. Жолаушылардың негізгі бөлігі Масқат – Алматы бағыты бойынша екі арнайы рейспен елге жеткізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомствоның мәліметінше, сейсенбі күні таңертеңгі уақытта 278 қазақстандықтан құралған алғашқы топ Дубайдағы ҚР Бас консулдығының қызметкерлерімен бірге Масқатқа қарай жерүсті көлігімен жолға шықты. БАӘ және Оман шекарасында азаматтарға шекаралық рәсімдерден жедел өтуді қамтамасыз ету үшін консулдық қолдау көрсетілді.

Кейін осы бағыт бойынша 189 қазақстандықтан тұратын екінші топтың ұшуы жоспарланған. Осылайша, жалпы саны 467 Қазақстан азаматы елге оралады.

"Әуе рейстерінен бөлек эвакуация жерүсті бағыттары арқылы да жүзеге асырылып жатыр. Атап айтқанда, Қазақстанның Тегеран, Ашхабад және Горгандағы мекемелері Иран-Түрікменстан шекарасындағы "Инчебурун" өткізу пункті арқылы 15 ҚР азаматының қауіпсіз өтуін қамтамасыз етті. Оларға әрі қарай Ақтау қаласына жетуіне қажетті қолдау көрсетілді", – делінген хабарламада.

Сондай-ақ Тегеран және Еревандағы дипломаттар Иран аумағынан "Заркух" компаниясының 35 қызметкерінің Иран-Армения шекарасы арқылы автобуспен шығуына жәрдем көрсетті.

"Өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері эвакуация толық аяқталғанға дейін сол жердегі жұмысты үйлестіруді жалғастырып, азаматтармен тұрақты байланыста".Сыртқы істер министрлігі

Еске салайық, бұған дейін Таяу Шығыстан Қазақстанға алғашқы жолаушылар жеткізілгенін хабарлаған едік.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
16:46, 18 маусым 2025
Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын эвакуациялады - СІМ
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
12:58, 22 маусым 2025
Таяу Шығыстағы ахуал: ҚР СІМ ресми мәлімдеме жасады
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
18:40, 13 маусым 2025
СІМ Таяу Шығыстағы қауіпті әскери шиеленіске байланысты маңызды мәлімдеме жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
00:05, 04 наурыз 2026
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу в Кубке России
Видеообзор матча Казахстан — Армения в отборе ЧМ-2027 по футболу
23:31, 03 наурыз 2026
Видеообзор матча Казахстан — Армения в отборе ЧМ-2027 по футболу
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
23:08, 03 наурыз 2026
Молодёжная команда "Барыса" проиграла в матче МХЛ
Конор Макгрегор ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC
22:30, 03 наурыз 2026
Конор Макгрегор ответил, когда планирует провести следующий бой в UFC
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: