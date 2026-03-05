#Референдум-2026
Қоғам

Шымкентте полицейлер есірткі жарнамасына тосқауыл қойды

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 10:08 Фото: Zakon.kz
Шымкент қаласы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының қызметкерлері қала аумағында заңсыз есірткі жарнамасын таратумен айналысқан ер адамның қылмыстық әрекетін тоқтатты.

Жедел іс-шара барысында анықталған тұрғын қала көшелерінде "табыс" деп жазылған және QR-код бейнеленген қағаз хабарландыруларды таратқан.

Аталған кодты сканерлеген кезде қолданушыларға есірткі мен психотроптық заттардың курьері ретінде жұмыс істеу ұсынылатын интернет-ресурстар ашылған.

Ер адам жарнама қағаздарын өзі басып шығарып, тұрғын үйлердің қабырғаларына, қоршауларға және қаланың басқа да инфрақұрылым объектілеріне жабыстырып жүрген.

100 хабарландыру орналастырғаны үшін ол 15 мың теңге көлемінде ақы алған. Ер адамнан заңсыз жарнамалық материалдары бар қағаз өнімдері тәркіленді.

Қазіргі таңда аталған жайт бойынша тергеу әрекеттері жүргізілуде. Қала аумағында ұқсас қылмыстарды анықтау және олардың алдын алу жұмыстары жалғасуда.

Оқи отырыңыз
Атырауда полицейлер 200-ге жуық оқушыға есірткіге қарсы профилактикалық іс-шара өткізді
12:52, Бүгін
Атырауда полицейлер 200-ге жуық оқушыға есірткіге қарсы профилактикалық іс-шара өткізді
Шымкентте екі күдіктіден аса ірі көлемде "синтетика" тәркіленді
10:46, 20 ақпан 2026
Шымкентте екі күдіктіден аса ірі көлемде "синтетика" тәркіленді
Шымкентте заңсыз есірткі жарнамасын таратқан күдікті қамауға алынды
10:45, 02 наурыз 2026
Шымкентте заңсыз есірткі жарнамасын таратқан күдікті қамауға алынды
