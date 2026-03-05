#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+5°
$
499.83
581.5
6.42
Қоғам

Экологиялық әдеттер бала кезден басталады

Мусор, мусорная свалка, стихийная свалка, стихийные свалки, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 10:56 Фото: Zakon.kz
"Таза Қазақстан" акциясы аясында Астанадағы Эко-хаб мектеп оқушылары үшін арнайы іс-шара өткізді.

Бұл бастама балалар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастыруды көздейді.

Айта кетсек, Елордада ашылған Эко-хаб қалдықтарды қабылдап қана қоймай, оны қайта өңдеуді, кәдеге жаратуды жұртшылыққа үйретеді.

Мамандар сөзінше, мұндай мазмұнды жиын жастардың қоқысқа деген көзқарасын өзгертеді, деп жазады qazaqstan.tv.

Балалар қазір қалдықты сұрыптаудың маңызын ұғынса, оны өңдеу де жеңілдейді.

Былтыр қыркүйекте біз осы тамаша кеңістікті аштық. Қазіргі күні "Эко-хаб" тұрғындар арасында экологиялық мәдениетті қалыптастырумен айналысып жатыр. Кітапхана жүйесімен бірлесіп, оқушылар үшін бүгінгі шараны ұйымдастырдық. Мұның маңызы зор деп білем. Өйткені, балалар қоқысты сұрыптауды үйренсе, біз келешекке табиғи таза ортаны қалдыра аламыз. Гүлнара Хан, жоба жетекшісі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Жамбыл облысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясын қолдады
16:21, 10 сәуір 2024
Жамбыл облысы "Таза Қазақстан" экологиялық акциясын қолдады
Астанада ауқымды экологиялық айлық басталды
12:17, 13 қыркүйек 2025
Астанада ауқымды экологиялық айлық басталды
Атырауда жастар арасында экоакция ұйымдастырылды
12:52, 28 қазан 2025
Атырауда жастар арасында экоакция ұйымдастырылды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
13:05, Бүгін
В Казахстане сделали заявление о сравнениях с узбекским боксом
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
12:49, Бүгін
Юные звёзды казахстанского бокса едут на "Кубок Будущего" в Таиланд
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
12:39, Бүгін
Стал известен состав новичка КПЛ на сезон-2026
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
12:18, Бүгін
Жену олимпийского чемпиона из Казахстана обвиняют в избиении двух женщин
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: