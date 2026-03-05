#Референдум-2026
Қоғам

Щучинскідегі қайғылы оқиға мен Семейдегі өрттің алдын ала себебі белгілі болды

Щучинскідегі қайғылы оқиға мен Семейдегі өрттің алдын ала себебі белгілі болды, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 18:10 Сурет: primeminister.kz
Қазақстанның Премьер-министрі Олжас Бектенов Щучинскідегі қайғылы оқиға мен Семейдегі өрттен кейін ҚР Қазақстан Республикасының Төтенше жағдайлар министрлігіне тапсырмалар берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Премьер-министр Төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық жедел штабтың отырысында мемлекеттік органдар басшыларының назарын Щучинск және Семей қалаларында болған оқиғаларды ескере отырып, қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелеріне аударды.

Төтенше жағдайлар министрі аталған екі факт бойынша қылмыстық істер қозғалғанын, тиісті сараптамалар жүргізіліп жатқанын баяндады. Щучинск қаласында қаза тапқандардың отбасыларына қажетті көмек көрсетілді.

Ведомствоаралық комиссия жұмыс істеп жатыр, оның қорытындысы бойынша осыған ұқсас оқиғалардың орын алуына жол бермеу жөнінде кешенді шаралар әзірленетін болады.

"Жарылыстың себебі – тұрмыстық газ баллондарын қауіпсіз пайдалану ережелерінің бұзылуы. Семей қаласындағы балалар ойын-сауық орталығында орын алған өртке келетін болсақ, ТЖМ күштері өртті тез арада тоқтатты, бұл адам шығынының болмауына мүмкіндік берді. Олжас Бектенов ТЖМ-ге әкімдіктермен бірлесіп өрт қауіпсіздігін күшейтуді, профилактикалық рейдтер жүргізуді және ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын жандандыруды тапсырды".Үкіметтің баспасөз қызметі

Еске салайық, бұған дейін Премьер-министр Олжас Бектенов Ақмола облысына жұмыс сапары барысында өңірдегі су тасқыны жағдайымен танысып, мемлекеттік органдар басшылығы және облыс әкімдерінің қатысуымен Төтенше жағдайларды жою жөніндегі республикалық жедел штабтың отырысын өткізгенін хабарлаған едік.

Бес баланың өмірін қиған өрттің алдын ала себебі аталды
15:57, 12 маусым 2025
Бес баланың өмірін қиған өрттің алдын ала себебі аталды
Ұлытау облысындағы қайғылы оқиға орнына үкіметтік комиссия барды
18:38, 18 ақпан 2025
Ұлытау облысындағы қайғылы оқиға орнына үкіметтік комиссия барды
Олжас Бектенов су тасқынына қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстарды өз назарында ұстауда
15:24, 27 наурыз 2024
Олжас Бектенов су тасқынына қарсы жүргізіліп жатқан жұмыстарды өз назарында ұстауда
