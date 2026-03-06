Қазақстанда сот-медициналық сарапшыларға компьютерлік томография қолдануға рұқсат берілді
Түзетулерге сәйкес, өлім себебін анықтау кезінде сот-медициналық сарапшыларға заманауи инвазивті емес зерттеу әдістерін енгізуге және қолдануға рұқсат берілді. Осы мақсатта компьютерлік томография пайдаланылатын болады.
Құжатта мәйітке сараптама өлімнің себебін анықтау және қаулыда көрсетілген өзге де мәселелерді шешу үшін тағайындалатыны айтылған. Мәйітке сараптама ашып тексеру арқылы жүргізіледі, ал қажет болған жағдайда мәйітті зерттеу үшін (жабдық болған жағдайда) компьютерлік томография қолданылады.
Сонымен қатар сараптама ерте мәйіттік өзгерістер (салқындау, мәйіт дақтары, мәйіттің сіресуі) пайда болғаннан кейін басталатыны белгіленген. Бұл өзгерістер байқалмаған жағдайда мәйітті зерттеу тек өлім фактісі тіркеліп, өлім туралы акт рәсімделгеннен кейін ғана жүргізіледі.
Бұдан бөлек, мәйітке сот-медициналық сараптама тек күндізгі уақытта және табиғи жарықта жүргізіледі. Бұл талап анықталған жарақаттар мен өзгерістерді сипаттау және оларды бағалау кезінде сарапшылардың қателесу ықтималдығын болдырмау үшін енгізілген.
Өлім туралы медициналық куәлік (перинаталдық өлім туралы медициналық куәлік) мәйітке сот-медициналық зерттеу жүргізілгеннен кейін толтырылады және оған зерттеуді жүргізген сот-медициналық сарапшы қол қояды.
Сондай-ақ сот сараптамасын жүргізуге арналған арнайы жабдықталған үй-жайларға қойылатын стандарттар мен талаптарға компьютерлік томограф енгізілді.
Компьютерлік томография жүргізуге арналған бөлменің ауданы кемінде 73 шаршы метр болуы тиіс екені де белгіленген.
Бұл бұйрық 2026 жылғы 15 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.