Астанада және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 7 наурыз
Материалда Қазақстан Ұлттық банкі, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 7 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:
- АҚШ доллары – 493,85 теңге;
- Еуро – 571,78 теңге;
- Ресей рублі – 6,25 теңге;
- Қытай юані – 71,53 теңге.
Айта кетейік, валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі бағам көрсетілген:
Астана
- Доллар: 492 теңге (сатып алу), 499 теңге (сату);
- Еуро: 568,91 теңге (сатып алу), 579 теңге (сату);
- Рубль: 6,15 теңге (сатып алу), 6,45 теңге (сату).
Алматы
- Доллар: 493,73 теңге (сатып алу), 496 теңге (сату);
- Еуро: 572,39 теңге (сатып алу), 577,86 теңге (сату);
- Рубль: 6,22 теңге (сатып алу), 6,36 теңге (сату).
