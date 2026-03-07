#Референдум-2026
Қоғам

Астанада және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 7 наурыз

Астанада және Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі валюта бағамы – 7 наурыз, сурет - Zakon.kz жаңалық 07.03.2026 11:13 Сурет: Zakon.kz
Материалда Қазақстан Ұлттық банкі, сондай-ақ Астана мен Алматыдағы айырбастау пункттеріндегі үш валюта (АҚШ доллары, еуро, рубль) бағамы көрсетілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 7 наурыздағы жағдай бойынша Қазақстан Ұлттық банкіндегі валюта бағамы:

  • АҚШ доллары – 493,85 теңге;
  • Еуро – 571,78 теңге;
  • Ресей рублі – 6,25 теңге;
  • Қытай юані – 71,53 теңге.

Айта кетейік, валюта бағамы уақытқа байланысты өзгеруі мүмкін. Төменде айырбастау пункттеріндегі бағам көрсетілген:

Астана

  • Доллар: 492 теңге (сатып алу), 499 теңге (сату);
  • Еуро: 568,91 теңге (сатып алу), 579 теңге (сату);
  • Рубль: 6,15 теңге (сатып алу), 6,45 теңге (сату).

Алматы

  • Доллар: 493,73 теңге (сатып алу), 496 теңге (сату);
  • Еуро: 572,39 теңге (сатып алу), 577,86 теңге (сату);
  • Рубль: 6,22 теңге (сатып алу), 6,36 теңге (сату).
Айдос Қали
