Қоғам

Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан 7 300-ден астам қазақстандық эвакуацияланды

Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан 7 300-ден астам қазақстандық эвакуацияланды
Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігі құзырлы мемлекеттік органдармен бірлесіп, Таяу Шығыстан азаматтарымызды қайтару жұмыстарын жалғастырып жатыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Эвакуация басталғалы бері резидент және резидент емес әуе компанияларының қолдауымен 7 300-ден астам қазақстандық елге қайтарылды, деп хабарлады Сыртқы істер министрлігі 2026 жылғы 9 наурызда.

Әуе рейстерінен бөлек, азаматтарды эвакуациялау Әзербайжан, Армения және Түрікменстанның құрлықтағы мемлекеттік шекаралары арқылы да жүзеге асырылып жатыр.

"Өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жерде іс-қимылдарды үйлестіру жұмыстарын жалғастырып, отандастарымызбен тұрақты байланыста", - деп хабарлады ведомство.

Еске салайық, бұған дейін бір тәулік ішінде Таяу Шығыс елдерінен Қазақстанның 1,7 мыңнан астам азаматы ұшып шыққанын хабарлаған едік.

Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Оқи отырыңыз
