Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Сурет: Zakon.kz
"ҚазАвтоЖол ҰК" АҚ деректері бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты қазіргі уақытта еліміздің республикалық маңызы бар автожолдарының бірнеше учаскесінде барлық көлік түрі үшін қозғалыс жабық, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атырау облысы:
- Атырау қаласы — Құрманғазы ауылы;
- Доссор ауылы — Атырау қаласы;
- Алмалы ауылы — Махамбет ауылы;
- Доссор ауылы — Құлсары ауылы.
Жолды 2026 жылғы 09 наурыз сағат 18:00-де ашу жоспарланған.
Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға елдегі ауа райының нашарлауына байланысты келесі қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті:
- дауыл туралы ескертулерді қадағалау;
- жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды ескеру;
- алыс қашықтыққа, әсіресе тәуліктің қараңғы уақытында саяхаттаудан және жаяу жүруден бас тарту.
Мақаламен бөлісу
Оқи отырыңыз
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript