#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр

Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.03.2026 12:27 Сурет: Zakon.kz
"ҚазАвтоЖол ҰК" АҚ деректері бойынша ауа райының қолайсыздығына байланысты қазіргі уақытта еліміздің республикалық маңызы бар автожолдарының бірнеше учаскесінде барлық көлік түрі үшін қозғалыс жабық, деп хабарлайды Zakon.kz.

Атырау облысы:

  • Атырау қаласы — Құрманғазы ауылы;
  • Доссор ауылы — Атырау қаласы;
  • Алмалы ауылы — Махамбет ауылы;
  • Доссор ауылы — Құлсары ауылы.

Жолды 2026 жылғы 09 наурыз сағат 18:00-де ашу жоспарланған.

Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға елдегі ауа райының нашарлауына байланысты келесі қауіпсіздік шараларын сақтауды ескертті:

  • дауыл туралы ескертулерді қадағалау;
  • жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды ескеру;
  • алыс қашықтыққа, әсіресе тәуліктің қараңғы уақытында саяхаттаудан және жаяу жүруден бас тарту.
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
19:33, 17 ақпан 2026
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
19:03, 19 ақпан 2026
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
18:10, 06 наурыз 2026
Қазақстанда қазір қай жолдар жабық тұр
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
12:44, Бүгін
Казахстан одержал очередную победу на престижном турнире по боксу в Таиланде
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
12:44, Бүгін
Международная федерация дзюдо сообщила великолепную новость казаху после его мегасенсации
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
12:17, Бүгін
Как выглядит турнирная таблица после первого тура КПЛ
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
11:51, Бүгін
Наставник "Кызылжара" оценил камбэк своей команды в первому туре КПЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: