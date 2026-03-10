#Референдум-2026
Қоғам

Төтенше жағдайлар министрлігі жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды ескеруге шақырды

Закрытая трасса, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога, заносы, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 09:07 Фото: Zakon.kz
Ауа райының қолайсыздығына байланысты Қазақстанның Төтенше жағдайлар министрлігі тұрғындарға үндеу жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство азаматтарға келесі қауіпсіздік шараларын сақтауды қатаң түрде ұсынады:

  • дауылды ескертулерді қадағалап отыру;
  • жолдардың жабылуы туралы хабарламаларды ескеру;
  • алыс жолға шықпау және ұзақ қашықтыққа жаяу жүрмеу, әсіресе түнгі уақытта.

Сондай-ақ министрлік 10 наурызға қараған түні кейбір жол учаскелері жабылғанын хабарлады. Мәселен, сағат 09:00-де республикалық маңызы бар келесі автожол учаскелерін ашу жоспарланып отыр:

Абай облысы:

  • Бесқарағай ауылы – Семей қаласы;
  • Семей қаласы – Ресей шекарасы.

Қызылорда облысы:

  • Қызылорда қаласы – Түркістан облысының шекарасы;
  • Қызылорда қаласы – Ұлытау облысының шекарасы.

Түркістан облысы:

  • Қызылорда облысының шекарасы – Түркістан қаласы.

Ұлытау облысы:

  • Қызылорда облысының шекарасы – Жезқазған қаласы.

Сонымен қатар 10 наурыз күні сағат 03:30-да республикалық маңызы бар автожолдардың келесі бөліктерінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына уақытша шектеу енгізілді:

Жамбыл облысы:

  • "Ресей шекарасы – Мәртөк – Ақтөбе – Қарабұтақ – Қызылорда – Шымкент – Тараз – Қордай – Алматы – Қорғас – Қытай шекарасы" автожолының 534-593 шақырым аралығы (Айша-бибі ауылы – Түркістан облысының шекарасы).

Түркістан облысы:

  • осы автожолдың 593-654 шақырым аралығы (Жамбыл облысының шекарасы – Машат кенті).
  • Жамбыл және Түркістан облыстарында қозғалысты ашудың болжамды уақыты – 10 наурыз сағат 10:00.

Бұдан бөлек, 10 наурыз күні сағат 07:00-де республикалық маңызы бар автожолдардың мына бөліктерінде барлық көлік түрлерінің қозғалысына шектеу енгізілді:

Солтүстік Қазақстан облысы:

  • Жезқазған – Арқалық – Петропавл автожолы, 595-624 шақырым аралығы (Ақмола облысының шекарасы – Дружба ауылы).

Қостанай облысы:

  • Қостанай – Әулиекөл – Сұрған автожолы, 218-232 шақырым аралығы (Октябрь кенті – Ақмола облысының шекарасы);
  • Жезқазған – Арқалық – Петропавл автожолы, 340-377 шақырым аралығы (Арқалық қаласы – Ақмола облысының шекарасы).

Аталған жолдарды ашудың болжамды уақыты – 10 наурыз сағат 12:00.

Бұған дейін "Қазгидромет" 10 наурызға арналған дауылды ескерту жариялаған болатын.

