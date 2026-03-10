#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Спорт жаңалықтары
+2°
$
493.85
571.78
6.25
google play apple
Спорт жаңалықтары
Қоғам

Қарағанды облысының тұрғындарына коммуналдық қызмет үшін миллиардтаған теңге қайтарылады

Коммунальные услуги, квитанция, квитанции, платеж, платежи, оплата, коммунальные услуги, коммунальные платежи, коммуналка, квартплата, коммунальный платеж, жилищно-коммунальные услуги, повышение тарифов за коммунальные услуги, долг за коммунальные услуги, задолженность за квартплату, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 10:13 Фото: Zakon.kz
Қарағанды облысының тұрғындарына 3,1 млрд теңгеден астам қаражат қайтарылады. Бұл ақшаны табиғи монополия субъектілерінің 18 ұйымы тарифтер арқылы алғанымен, сметада көзделген мақсаттарға жұмсамаған. Бұл туралы Zakon.kz сайтына Табиғи монополияларды реттеу комитеті хабарлады.

2026 жылғы 10 наурыздағы мәліметке сәйкес, мұндай деректерді Қарағанды облысы бойынша Табиғи монополияларды реттеу комитеті департаменті табиғи монополия субъектілерінің 2024 жылға арналған есептерін тексеру нәтижесінде анықтаған.

Жалпы мамандар 73 кәсіпорыннан түскен 200 есепті зерделеген. Олардың қатарында тарифтік сметалардың орындалуы және инвестициялық бағдарламалардың жүзеге асырылуы туралы есептер бар.

Талдау барысында 18 табиғи монополия субъектісі бекітілген тарифтік сметаларда көзделген бірқатар жұмыстар мен шығындарды толық орындамағаны анықталған.

Заңнамаға сәйкес, мұндай жағдайда тұтынушыларға қаражатты қайтару үшін өтемдік тариф енгізіледі. Осы тетік арқылы облыс тұрғындарына Ұлттық банкінің қайта қаржыландыру мөлшерлемесін ескере отырып, 3,1 млрд теңге қайтарылады.

Өтемдік тарифтер бір жыл ішінде — 2026 жылғы 1 қаңтардан 2027 жылғы 1 наурызға дейін қолданылады.

Қайтарылатын қаражат қызмет түрлері бойынша былай бөлінеді:

  • сумен жабдықтау және су бұру қызметтері – 2,27 млрд теңге;
  • электр энергиясын жеткізу қызметтері – 669,6 млн теңге;
  • жылумен жабдықтау қызметтері – 107,7 млн теңге;
  • кірме жолдар қызметтері – 3,7 млн теңге;
  • газбен жабдықтау қызметтері – 55,6 млн теңге.

Бұл шара тариф арқылы жиналған, бірақ жоспарланған бағыттарға жұмсалмаған қаражатты тұтынушыларға қайтаруға мүмкіндік береді.

Департамент өкілдерінің айтуынша, тарифтік сметалар мен инвестициялық бағдарламалардың орындалуын бақылау жұмыстары алдағы уақытта да жалғасады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
