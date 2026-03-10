#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+1°
$
493.85
571.78
6.25
+1°
$
493.85
571.78
6.25
Қоғам

Алматы тұрғындарына ескерту: кей аудандарда жарық уақытша өшеді

Лампочка, лампочки, свет, отключение света, электричество, электроэнергия, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 14:43 Фото: unsplash
Алматыда 2026 жылғы 10–13 наурыз аралығында электр беру желілерінде жоспарлы жөндеу жұмыстары жүргізіледі, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы "Алатау жарық компаниясы" акционерлік қоғамының баспасөз қызметі мәлімдеді. Мамандардың айтуынша, осыған байланысты кейбір жерлерде электр қуаты қысқа уақытқа өшірілуі мүмкін.


"Жөндеу жұмыстары кезінде электр қуаты тек ерекше жағдайларда ғана уақытша өшіріледі. Яғни белгілі бір аумақтағы тұтынушыларды басқа электр көзіне ауыстыру мүмкін болмаған жағдайда ғана осындай шара қолданылады", – деп хабарлады "Алатау жарық компаниясы".

Жоспарланған жұмыстар барысында электр желілеріндегі сымдарды бөгде заттардан тазарту, олардың бір бөлігін ауыстыру және басқа да техникалық жұмыстар жүргізіледі. Әдетте мұндай жұмыстарды мамандар 1,5–2 сағат ішінде аяқтайды.

Сонымен қатар жөндеу жұмыстары көбіне сағат 08:00-ден 17:00-ге дейін жүргізіледі.

Алматыдағы қай көшелерде және қай уақытта электр қуаты өшірілетіні туралы толық ақпарат арнайы кестеде көрсетілген.

Бұдан бөлек, осындай жөндеу жұмыстары Алматы облысында да жүргізіліп жатыр. Онда жұмыстар 9 наурызда басталып, 13 наурызда аяқталады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
