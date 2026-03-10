#Референдум-2026
Қоғам

Алматыда +18 градустан кейін қар жауып, аяз болады

Алматыда +18°С-тен кейін қар жауып, аяз болады, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 17:32
Кеше Алматыда наурызға тән жылы ауа райы болып, температура +18,6°С-қа дейін көтерілді. Алайда бірнеше сағат ішінде мегаполисте қар жауып, ауа температурасы күрт төмендейді. Синоптиктер Zakon.kz сайтына бұл өзгерістің себептерін түсіндірді және қатты аяздың қашан беті қайтатынын айтты.

Гидрометеостанциялардың мәліметіне сәйкес, 2026 жылғы 9 наурызда Алматыда ауа температурасы +18,6°С болды. Халықаралық әуежай маңында термометр +17,6°С көрсетсе, "Каменское платода" шамамен +16°С болды.

"Қазгидромет" ауа райына байланысты дауылды ескерту жариялады.

Синоптиктер болжамы бойынша, 11 наурыз түнде Алматы облысының оңтүстігінде, сондай-ақ таулы және тау етегі аймақтарында қар мол жауып, боран соғуы мүмкін. Солтүстік, оңтүстік және таулы аудандарда тұман мен көктайғақ қаупі бар. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы оңтүстік пен шығыс өңірде, таулы аудандарда 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с жетеді.

Алматыда 11 наурыз түнде кей жерде қалың қар жауып, тұман және жолдарда көктайғақ болады деп күтілуде. Солтүстік-батыстан соғатын желдің жылдамдығы 15 м/с жетуі мүмкін.

Таулы аудандарда – Медеу мен Бостандық аудандары, Іле-Алатау бөктерлерінде қар қатты жауып, тұман мен көктайғақ болады. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с, кей жерлерде 23-28 м/с жетуі мүмкін.

Қонаев ауданында да жолдарда тұман мен көктайғақ күтіледі. Желдің жылдамдығы 15-20 м/с, кей жерлерде 25 м/с болуы ықтимал.

Алматы мен облыстың синоптигі Дәулет Кісебаевтың айтуынша, ауа райының нашарлауы атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты. Қазір циклонның орталығы Қостанай облысында орналасқан.

Мамандардың болжамы бойынша, жауын-шашын 11 наурыз түнге қарай тоқтауға тиіс.

"Содан кейін облыс аумағына суық антициклон келеді. Ол батыс бағытта қозғалып, тек облыста ғана емес, Алматы қаласында да ауа температурасының күрт төмендеуіне себеп болады", – деді Дәулет Кісебаев.

Синоптиктердің болжамы бойынша, Алматыдағы ауа райы келесі күндері былай болады:

11 наурыз – бұлтты, қар, түнде кей жерлерде қатты қар. Жолда тұман мен көктайғақ. Солтүстік-батыстан соғатын жел 3-8 м/с, кей жерлерде 15 м/с дейін. Температура түнде және күндіз -6…-8°С, әрі қарай төмендейді.

12 наурыз – бұлтты, жауын-шашынсыз. Кей жерлерде тұман, жолда көктайғақ. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с, кей жерлерде 13 м/с дейін. Температура түнде -12…-14°С, күндіз -3…-5°С.

13 наурыз – бұлтты, жауын-шашынсыз. Түнде және таңертең тұман, жолда көктайғақ. Солтүстік-шығыстан жел 3-8 м/с. Температура түнде -6…-8°С, күндіз 0…+2°С.

Синоптиктер сонымен қатар аптаның соңында Алматыда ауа райы біртіндеп жылына бастайды деп отыр. Түнгі температура -5…0°С-қа дейін көтеріледі, күндіз ауа +2…+7°С, кей жерлерде +8°С дейін жылынады.

Қазгидромет қызметкерлері 11 наурыз түнде Алматының жоғары бөлігінде жел 15 м/с дейін күшейеді деп ескертті. Таулы аудандарда – Шымбұлақта, Іле-Алатау бөктеріндегі Үлкен Алматы көлі маңында және басқа биік нүктелерде қалың қар жауып, тұман мен көктайғақ болады, желдің екпіні 28 м/с жетуі мүмкін.

Айдос Қали
