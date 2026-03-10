#Референдум-2026
Қоғам

11 наурызда астаналық оқушылар мен колледж студенттері қашықтан оқиды

Астанада мектеп оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқиды, сурет - Zakon.kz жаңалық 10.03.2026 20:58 Сурет: unsplash
11 наурыз күні Астанада қатты аяз бен екпінді желге байланысты мектеп оқушылары мен колледж студенттері қашықтан оқитын болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Астананың білім басқармасының мәліметінше, онлайн сабақтар бірінші ауысымдағы 0-11-сынып оқушыларына, сондай-ақ колледждердің 1-2-курс студенттеріне өткізіледі.

Синоптиктердің болжамынша, Астанада ауа температурасы -29°C-қа дейін төмендеп, желдің екпіні секундына 30 метрге дейін жетуі мүмкін.

Еске салайық, бұған дейін Қазақстанда 11 наурызда боран мен екпіні күшті жел соғатынын хабарлаған едік.


