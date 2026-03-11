Қазақстан Таяу Шығыстағы қақтығыс аймағынан өз азаматтарын қалай елге қайтарып жатыр
2026 жылғы 10 наурыздағы мәлімет бойынша, эвакуация басталғалы бері 8585 қазақстандық елге қайтып келген. Бұл жұмысты Сыртқы істер министрлігі басқа да құзырлы мемлекеттік органдармен бірге жүргізіп жатыр.
Министрліктің мәліметінше, өңірдегі Қазақстанның дипломатиялық өкілдіктері жергілікті жердегі жұмысты үйлестіріп, азаматтармен тұрақты байланыста.
Эвакуация әуе және құрлық жолымен жүргізілуде
Эвакуация бірнеше бағыт арқылы жүзеге асырылып жатыр. Негізгі жол – әуе рейстері, бірақ қажет болған жағдайда құрлықтағы дәліздер де пайдаланылады. Қазақстан азаматтары Әзербайжан, Армения және Түрікменстан шекаралары арқылы шығып, кейін Қазақстанға ұшып келеді.
Операцияның маңызды сәттерінің бірі 5 наурызда болды. Бұл күні Алматы қаласына Шарджа қаласынан екі эвакуациялық ұшақ келді. Осы рейстермен отанға 312 адам, оның ішінде 9 сәби оралды.
Қазақстанға келген адамдар аман-есен оралғандарына риза болып, қиын-қыстау күнде қолдау көрсеткен мемлекетке алғыстарын білдірді.
"Бізді қиын жағдайда қалдырмаған мемлекетімізге разымыз. Президентке және бізді елге қайтаруға көмектескен СІМ қызметкерлеріне үлкен рахмет. Бұл біз үшін үлкен қолдау", – деді елге оралған жолаушылар.
Эвакуацияланған азаматтардың айтуынша, операция нақты әрі үйлесімді ұйымдастырылған. Дипломаттар азаматтармен үнемі байланыста болып, барлық сұрақтарға жауап беріп, құжаттарды рәсімдеуге көмектескен және ұшуларды үйлестірген.
Мәселен, Астана тұрғыны Сандиш Ахатова 2026 жылғы 4 наурызда арнайы рейспен елге оралды. Ол Оман елінен ұшып келіп, Алматыға жеткен.
"Біз Дубай қаласынан Маскат қаласына аман жеттік. Бізге хабарлама жіберіліп, нұсқаулықтар берілді. Қазақстанның консулы бізбен бірге жүріп, барлық мәселеде көмектесті. Қонақүйден орын берілді, ұшақпен тегін ұштық. Барлығы өте жақсы ұйымдастырылған. Ел басшылығына өте ризамыз. Ең бастысы – біз қазір қауіпсіз жердеміз", – деді Сандиш Ахатова.
Сонымен қатар Алматы қаласының тұрғыны Әсия да елге оралып, сол кезде бастан өткерген жағдайлары туралы айтып берді. Ол балаларын қайта көре алмай қаламын ба деп қатты уайымдаған.
"Мен бұрын-соңды өмірім үшін бұлай алаңдамаппын. Бір сәтте отбасымды енді ешқашан көрмей қалуым мүмкін деген ой болды. Мен іссапармен кеткен едім, ал балаларым мен күйеуім Алматыда қалды. Бақытымызға орай, біздің СІМ өте тез әрекет етті. Соның арқасында біз елге оралдық. Осындай сәттерде Қазақстан азаматы болғаныңа ерекше мақтаныш сезімі пайда болады екен", – деді ол.
Бұл ретте, ресейлік турист Радмила Ганиева желіде Қазақстанның Сыртқы істер министрлігінің жедел әрекетіне таң қалғанын айтты.
Оның айтуынша, ол басқа туристермен бірге круиздік кемеде қалып қойған. Таяу Шығыстағы жағдайдың күрт шиеленісуіне байланысты кеме Доха қаласында тоқтап қалған. Алғашында круиз Дубай қаласында аяқталуы керек болған. Алайда теңіз және әуе кеңістігі жабылып, кеме кем дегенде 7 наурызға дейін қозғала алмайтыны хабарланған.
Туристер әр елдің елшіліктеріне көмек сұрап жүгінген. Оның айтуынша, Қазақстан тарапының әрекеті ерекше жылдам болған.
"Қазақстан азаматтары елшілігімен байланысқаннан кейін, олар бірден жауап берді. Сол күні-ақ Сауд Арабиясына үлкен ұшақ жіберілді. Қазір оларға визалар рәсімделіп жатыр. Ертең олар автобуспен Сауд Арабиясына барып, сол жерден тегін рейспен елдеріне ұшады", – деді турист.
Оның айтуынша, Өзбекстан азаматтарына да көмек тез ұйымдастырылған. Олар үшін арнайы үйлестіру тобы ашылып, елге қайту мәселесі талқыланған.
Эвакуация жалғасуда
2026 жылғы 10 наурыздағы мәлімет бойынша, жақын күндері тағы да қазақстандықтарды эвакуациялау жоспарланып отыр:
- Израиль – 78 адам
- Катар – 350 адам
- Біріккен Араб Әмірліктері – 550 адам
- Сауд Арабиясы – 300 адам
Министрлік мәліметінше, бұл сандар өзгеруі мүмкін.
Израиль мен Иран арасындағы қақтығыс неден басталды
Қазіргі шиеленістің негізі Израиль мен Иран арасындағы ондаған жылдарға созылған саяси қарсыластықтан басталады. Соңғы айларда жағдай күрт нашарлаған.
Өзара әскери соққылар, одақтас топтардың шабуылдары және әскери операциялар жағдайды күрт ушықтырды. Қақтығыс аймақтың бірнеше еліне әсер етіп, әуе қатынасына кедергі келтірді және шетел азаматтарының қауіпсіздігіне қауіп төндірді.
Осындай күрделі геосаяси жағдайда Қазақстан соңғы жылдардағы ең ірі эвакуациялық операциялардың бірін жүргізіп жатыр.
Бұл ретте, СІМ қақтығыс аймағында жүрген азаматтарға сақ болуды ескертеді.
"Өңірде жүрген азаматтарымыздан жеке қауіпсіздік шараларын күшейтуді, қауіпті аймақтарға бармауды, жергілікті билік нұсқауларын орындауды, ракеталық қауіп кезінде бірден баспаналарға баруды, сондай-ақ Қазақстанның шетелдегі мекемелерімен, туроператорлармен және әуе тасымалдаушылармен байланыста болуды сұраймыз", – деп мәлімдеді министрлік.
Әрбір эвакуациялық рейс, әрбір құрлық жолы және азаматтармен орнатылған әрбір байланыс – дипломаттар, консулдар және құтқару қызметтерінің үйлесімді жұмысының нәтижесі.