Қоғам

Парсы шығанағы елдерімен қатынас жабылуы Қазақстан нарығына қалай әсер етеді

Флаги Ирана и Казахстана, флаги Ирана и Республики Казахстан, флаги Ирана и РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 16:30 Фото: gov.kz
2026 жылғы 11 наурызда Сауда және интеграция вице-министрі Айдар Әбілдабеков Мәжіліс кулуарында Парсы шығанағы елдерімен қатынастың жабылуының Қазақстан нарығына ықпалы туралы пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер вице-министрден осы елдерден Қазақстанға жеткізілетін қандай тауарлар бойынша тапшылық болуы мүмкін екенін сұрады.

"Әзірге ешқандай қауіп көріп отырған жоқпыз. Бізбен олардың арасындағы тауар айналымы өте аз – бар болғаны 0,022%", – деді Абилдабеков.

Оның айтуынша, Иранмен Қазақстанның тауар айналымы шамамен 430 млн долларды құрайды.

"Соның 240 млн доллары – біздің экспорт. Оның басым бөлігі – астық өнімдері, яғни арпа мен бидай. Бұл шамамен 0,03% ғана. Тіпті 1%-ға да жетпейді", – деп толықтырды вице-министр.

Парсы шығанағындағы қақтығыс аясында Қазақстан валютасының неге нығайып жатқаны туралы толығырақ материалдан оқуға болады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Сауда министрлігі Қазақстандағы қияр бағасына қатысты түсінік берді
14:49, 14 қаңтар 2026
Сауда министрлігі Қазақстандағы қияр бағасына қатысты түсінік берді
ҚР сауда және интеграция вице-министрі тағайындалды
16:17, 04 тамыз 2025
ҚР сауда және интеграция вице-министрі тағайындалды
АҚШ-Қытай сауда соғысы Қазақстанға қалай әсер етеді: Сауда вице-министрінің жауабы
13:08, 05 ақпан 2025
АҚШ-Қытай сауда соғысы Қазақстанға қалай әсер етеді: Сауда вице-министрінің жауабы
