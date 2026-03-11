#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-13°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Атырау тұрғыны 19 жастағы қызды ұрып-соғып, пышақтап, оны видеоға түсірген

Атырау тұрғыны 19 жастағы қызды ұрып-соғып, пышақтап, оны видеоға түсірген, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 00:03 Сурет: pexels
Атырауда 19 жастағы қызға жасалған қатыгез шабуыл фактісі бойынша құқық қорғау органдары қылмыстық істі тергеп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 2026 жылғы 8 наурыз күні таңертең болған, деп хабарлайды Zakon.kz.

"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, 2026 жылғы 11 наурызда қаланың 21 жастағы тұрғыны бірнеше сағат бойы қызды ұрып-соғып, жарақаттап, пышақпен тілгілеген, сондай-ақ оны балағаттаған.

Ол болып жатқан жайттың бір бөлігін stories пен Telegram мессенджерінде жариялағаны айтылды.

"Зардап шеккен қыз денесі мен аяқтарындағы көп жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оған қажетті медициналық көмек көрсетті, оның жағдайы нақтыланып жатыр", – делінген жазбада.

Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.

Тергеу ҚР Қылмыстық кодексінің 110-бабы және 147-бабы бойынша жүргізіліп жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Айдос Қали
Оқи отырыңыз
Астана полицейлері көшеде қызды ұрып-соғу фактісін тексеріп жатыр
17:04, 17 маусым 2024
Астана полицейлері көшеде қызды ұрып-соғу фактісін тексеріп жатыр
"Астанада полицей қыз зорлады" - ПД түсініктеме берді
13:17, 29 қараша 2024
"Астанада полицей қыз зорлады" - ПД түсініктеме берді
Ақтөбе облысында үй алмақ болған тұрғындар алаяққа алданып қалған
13:55, 05 сәуір 2023
Ақтөбе облысында үй алмақ болған тұрғындар алаяққа алданып қалған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Майк Тайсон назвал боксёров, за которыми следит
04:59, 12 наурыз 2026
Майк Тайсон назвал боксёров, за которыми следит
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
04:36, 12 наурыз 2026
Карлос Алькарас одержал победу в четвёртом круге турнира в Индиан-Уэллсе
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
03:53, 12 наурыз 2026
Бублик отреагировал на поражение своего обидчика на турнире в США
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
03:42, 12 наурыз 2026
В двух сетах завершился матч Анны Данилиной за полуфинал "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: