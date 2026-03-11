Атырау тұрғыны 19 жастағы қызды ұрып-соғып, пышақтап, оны видеоға түсірген
Атырауда 19 жастағы қызға жасалған қатыгез шабуыл фактісі бойынша құқық қорғау органдары қылмыстық істі тергеп жатыр. Алдын ала мәлімет бойынша, оқиға 2026 жылғы 8 наурыз күні таңертең болған, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Ақ Жайық" басылымының жазуынша, 2026 жылғы 11 наурызда қаланың 21 жастағы тұрғыны бірнеше сағат бойы қызды ұрып-соғып, жарақаттап, пышақпен тілгілеген, сондай-ақ оны балағаттаған.
Ол болып жатқан жайттың бір бөлігін stories пен Telegram мессенджерінде жариялағаны айтылды.
"Зардап шеккен қыз денесі мен аяқтарындағы көп жарақатпен ауруханаға жеткізілді. Дәрігерлер оған қажетті медициналық көмек көрсетті, оның жағдайы нақтыланып жатыр", – делінген жазбада.
Аталған дерек бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Тергеу ҚР Қылмыстық кодексінің 110-бабы және 147-бабы бойынша жүргізіліп жатыр.
