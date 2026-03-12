#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Алматыдағы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі жаңа жұмыс кестесіне көшті

2026 жылы наурыз айынан бастап Алматыдағы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі келушілер үшін жаңа жұмыс кестесін енгізді. , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 09:04 Сурет: Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі
2026 жылы наурыз айынан бастап Алматыдағы Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі келушілер үшін жаңа жұмыс кестесін енгізді.

Енді музей сейсенбіден жексенбіге дейін 10:00-ден 00:00-ге дейін жұмыс істейді.

Дүйсенбі – санитарлық күн.

Жаңартылған жұмыс кестесі қала тұрғындары мен қонақтарына музейге кешкі уақытта және өздеріне ыңғайлы кез келген уақытта келуге мүмкіндік береді.

Музей 1981 жылы құрылған. Музей қорында қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарымен қатар әлемнің 50-ден астам елінің музыкалық мәдениетін танытатын бірегей жәдігерлер сақталған.

Қазіргі уақытта музейде 9 экспозициялық зал жұмыс істейді. Экспозицияда желбуаз, адырна, тұяқтас сияқты сирек кездесетін қазақ музыкалық аспаптары, сондай-ақ кең таралған домбыра, қобыз, сыбызғы көрсетілген.

Айта кетейік, бұған дейін музей сейсенбіден жексенбіге дейін 10:00-ден 19:00-ге дейін жұмыс істейтін.

Ықылас атындағы халық музыкалық аспаптар музейі Зенков көшесі, 24а мекенжайында орналасқан.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматы музейі жаңа жұмыс режиміне ауысты
12:48, 03 ақпан 2026
Алматы музейі жаңа жұмыс режиміне ауысты
Бүкіл Шығыс Қазақстан облысы жаңа жұмыс кестесіне көшті
12:23, 20 наурыз 2025
Бүкіл Шығыс Қазақстан облысы жаңа жұмыс кестесіне көшті
Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді
12:28, 25 тамыз 2025
Алматыдағы ботаникалық бақ жұмыс кестесіне уақытша өзгерістер енгізді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
10:15, Бүгін
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
10:05, Бүгін
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
09:26, Бүгін
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
09:18, Бүгін
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: