#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-8°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Жеңіл өнеркәсіп тауарлары ұлттық режимнен алып тасталатын тізімге енгізілді

Швейный цех, швейное производство, швея, швеи, текстильное производство, пошив, швейная фабрика , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 09:13 Фото: akorda.kz
Үкімет 2026 жылғы 4 наурызда "Ұлттық режимнен алып тастау мәселелері туралы" қаулы қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Құжатта мемлекеттік сатып алуларды жүзеге асыру кезінде шет мемлекеттерден әкелінетін жеңіл өнеркәсіп тауарларына ұлттық режимнен алып тастау енгізілетіні көрсетілген. Бұл талап Қазақстан аумағында өндірілмейтін тауарларға, сондай-ақ шетелдік әлеуетті жеткізушілер орындайтын жұмыстар мен көрсететін қызметтерге қолданылмайды.

Сондай-ақ құжатта мемлекеттік сатып алуға қазақстандық тауар өндірушілердің тізіліміне енгізілген жеке және заңды тұлғалар ғана қатыса алатыны айтылған.

Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Өнеркәсіп комитетіне "Атамекен" ұлттық кәсіпкерлер палатасымен келісу арқылы 10 жұмыс күні ішінде тиісті тауарлар, жұмыстар мен қызметтердің тізбесін бекітіп, оны мемлекеттік сатып алу жөніндегі уәкілетті органға ұсыну тапсырылды.

Қаулы 2026 жылғы 11 наурыздан бастап күшіне енді және екі жыл бойы қолданыста болады.

Бұған дейін ұлттық режимнен алып тастау машина жасау саласының, сондай-ақ химия, металлургия, құрылыс және жиһаз өнеркәсібі тауарларына да енгізілуі жоспарланып отырғаны хабарланған еді.

Айта кетейік, ұлттық режимнен алып тастау – белгілі бір тауарлар, жұмыстар немесе қызметтер бойынша шетелдік жеткізушілердің мемлекеттік сатып алуға қатысуын шектеу. Бұл шара ішкі нарықты қорғау, ұлттық экономиканы дамыту және отандық тауар өндірушілерді қолдау мақсатында енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
2026 жылы Шекара қызметінің әскери жиындарына қанша қазақстандық шақырылады
09:21, Бүгін
2026 жылы Шекара қызметінің әскери жиындарына қанша қазақстандық шақырылады
Қазақстанда қағаз өнімдері ұлттық режимнен алынды
09:47, 13 қазан 2025
Қазақстанда қағаз өнімдері ұлттық режимнен алынды
Металлургия өнеркәсібінің кейбір тауарлары ұлттық режимнен алып тастау тізіміне енгізілді
16:12, 16 маусым 2025
Металлургия өнеркәсібінің кейбір тауарлары ұлттық режимнен алып тастау тізіміне енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
10:15, Бүгін
Арман Царукян "усыпил" уволенного из UFC дагестанца в Рио
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
10:05, Бүгін
Ошибки судей продолжают убивать КПЛ: VAR Hawk-Eye не спасает казахстанский футбол
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
09:26, Бүгін
Новак Джокович сенсационно упустил победу в 1/8 финала "Мастерса"
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
09:18, Бүгін
Матч "Кайсар" - "Астана" в КПЛ перенесён: известна причина
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: