Оқушыларды НЗМ-ға дайындаған алаяқ-ұстазға үкім кесілді
Диапазон басылымының дерегінше, Шыңғысхан Пайзов жеке оқу орталығында оқушыларды НЗМ емтихандарына дайындайды. Осылайша, ол екі ата-анаға балаларын мектепке түсіріп беруге уәде етіп, бірінен 1,5 млн теңге, екіншісінен 1,7 млн теңге ақы алған.
Дегенмен, ұстаз уәдесінде тұрмаған. Өз кезегінде алданған ата-аналар полицияға арызданған. Сотта Пайзов өз кінәсін толық мойындап, үкім шықпай тұрып екі зардап шеккенге келтірілген зиянды қайтарып берген. Нәтижесінде, тараптар ұстазды түрмеге отырғызбауды сұраған.
Сот оны алаяқтық жасағаны үшін кінәлі деп танып, 3 жыл мерзімге бас бостандығынан шектеді. Сонымен қатар оған жыл сайын 100 сағат міндетті қоғамдық еңбек атқару қосымша жаза ретінде белгіленді.
Бұған дейін Таразда балабақша қызметкерлерінің әлеуметтік төлемдеріне қатысты шикілік анықталғанын жазғанбыз.