#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Соңғы үш жылдың ішінде елімізде 57 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды – Президент

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 13:54 Фото: freepik
Қазақстанда тұрғын үй құрылысы тұрақты әрі қарқынды дамып келеді. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев соңғы үш жылда елімізде 57 миллион шаршы метр тұрғын үй салынғанын атап өтті.

Президенттің сөзінше, бұл көрсеткіш басқа іргелес елдермен салыстырғанда жан басына шаққанда ең жоғары құрылыс ауқымдарының бірі болып отыр. Қалада 520 мыңнан астам, ал ауылда 70 мыңға жуық отбасы жаңа баспанамен қамтылды.

Сонымен қатар әлеуметтік инфрақұрылым да белсенді түрде дамып жатыр. Соңғы жылдары мыңдаған заманауи мектептер, медициналық мекемелер, мәдениет және спорт нысандары салынып, күрделі жөндеуден өтті.

"Қазіргі таңда еліміз үлкен бір құрылыс алаңына айналды деуге болады. Қай жаққа қарасаңыз да құрылыс, жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Мұны аймақтарға жиі баратын, елімізді аралайтын азаматтар көріп, біліп жүр", – деді Президент Қасым-Жомарт Тоқаев.

Мұндай қарқынды құрылыс жұмыстары тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыруға, әлеуметтік жағдайды жақсартуға және елдің инфрақұрылымын дамытуға бағытталған.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстан цифрландыру мен әлеуметтік саясат арқылы дамудың даңғыл жолында – Тоқаев
14:05, Бүгін
Қазақстан цифрландыру мен әлеуметтік саясат арқылы дамудың даңғыл жолында – Тоқаев
Қазақстандағы қайталама тұрғын үй: 2026 жылдың қысында шаршы метр құны қандай
16:47, 11 ақпан 2026
Қазақстандағы қайталама тұрғын үй: 2026 жылдың қысында шаршы метр құны қандай
Ғылымға үш жылдың ішінде 625 миллиард теңге қаржы бөлінеді
13:06, 12 сәуір 2024
Ғылымға үш жылдың ішінде 625 миллиард теңге қаржы бөлінеді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
14:47, Бүгін
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
14:31, Бүгін
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
14:10, Бүгін
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
13:50, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: