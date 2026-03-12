#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-5°
$
489.39
567.99
6.19
Қоғам

Қазақстан цифрландыру мен әлеуметтік саясат арқылы дамудың даңғыл жолында – Тоқаев

Искусственный интеллект, ИИ, AI, интеллектуальные компьютерные программы, интеллектуальная компьютерная программа, современные технологии, цифровизация , сурет - Zakon.kz жаңалық 12.03.2026 14:05 Фото: primeminister.kz
Қазақстанда цифрландыру мен әлеуметтік қолдау саласы тұрақты дамып келеді. Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев атап өткендей, дүниежүзілік банктің мәліметі бойынша, былтыр табысы төмен және орташа елдерде тұратын 1,6 миллиард адам әлеуметтік қолдау шараларына қол жеткізе алмаған.

Сол себепті Қазақстанда әлеуметтік теңсіздікті азайтуға бағытталған кешенді саясат жүзеге асырылуда.

Қазақстанда әлеуметтік желілер мен заңды онлайн-қызмет түрлерінің барлығы ешқандай шектеусіз жұмыс істейді, бұл мемлекеттік саясаттың ашықтығын және қоғамда пікір алуандығы бар екенін көрсетеді. Сонымен қатар, еліміз электронды үкімет жүйесі мен қаржылық технологияны дамыту бойынша ең ілгері елдердің бірі саналады.

Президент Тоқаев цифрландыру мен жасанды интеллектіні енгізуді жалғастырудың стратегиялық маңызды міндет екенін атап өтті. Бұл – заман талабы ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің тиімділігін арттыруға, қоғамның дамуына жол ашатын маңызды қадам.

Қазақстан 2025 жылдың қорытындысы бойынша адам капиталын жаһандық бағалауда 160-тан аса елдің ішінде 42-орынға табан тіреді. Бұл көрсеткіштің жоғарылауы соңғы жылдардағы ауқымды мемлекеттік инвестициялардың жемісін беріп жатқанын көрсетеді. Президент атап өткендей, бұл – мемлекеттік саясаттың ұзақмерзімді қисынға және нақты басымдықтарға сүйенетінін дәлелдейтін нәтиже.

Мемлекеттік инвестициялар білім сапасын арттыруға, балалар мен жастарға арналған мүмкіндіктерді кеңейтуге, ғылым, мәдениет, спортты қолдауға, озық инновация мен цифрландыруға, жасанды интеллектіні енгізуге, сондай-ақ жайлы әлеуметтік және кәсіпкерлік орта құруға бағытталған.

Тоқаевтың сөзінше, мемлекет азаматтардың әлеуетін өркендетуге бағытталған нақты шешімдер қабылдап, жаңа заманда халқының келешегін кемел етуге ұмтылған мемлекеттер ғана табысқа жетеді. Жиындарда, Үкімет отырыстарында және еңбек ұжымдарымен кездесулерде Президент бос мақтаннан аулақ болып, түйткілді мәселелерді ашық талқылап, оның шешімін бірлесіп іздеудің маңызын ерекше атап көрсетеді.

Президент Қазақстанның дамудың даңғыл жолына түсіп, нық сеніммен алға қадам басып келе жатқанын, әлеуметтік және цифрлық саясаттың елдің тұрақты дамуына негіз болатынын баса айтты.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Соңғы үш жылдың ішінде елімізде 57 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды – Президент
13:54, Бүгін
Соңғы үш жылдың ішінде елімізде 57 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды – Президент
Қасым-Жомарт Тоқаев авиация саласын цифрландыруды жеделдетуді тапсырды
14:49, 03 желтоқсан 2025
Қасым-Жомарт Тоқаев авиация саласын цифрландыруды жеделдетуді тапсырды
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
20:14, 09 қазан 2025
2024 жылы Қазақстан мен Ресей арасындағы сауда көлемі 28 миллиард долларға жетті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
14:47, Бүгін
Рыбакина узнала своих возможных соперниц до финала "Мастерс" в Индиан-Уэллсе
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
14:31, Бүгін
Два скандальных бойца UFC подрались на турнире с Арманом Царукяном
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
14:10, Бүгін
23 тысячи зрителей хотят посмотреть на португальскую мегазвезду "Актобе" в Алматы
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
13:50, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанцев представит страну на этапе Кубка мира по биатлону
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: