Елімізде өмір сүру ұзақтығы алғаш рет 75,9 жасқа жетті – Тоқаев
Мемлекеттік мектептерде оқушылар ақысыз білім алады, ал еліміздегі колледждерде 150 мың студент мемлекет есебінен білім алуда. Кез келген жас азамат ізденіп, талаптанса, грант арқылы жоғары оқу орнына түсе алады, ал мемлекет жыл сайын грант санын көбейтеді.
Сонымен қатар, елде денсаулық сақтау жүйесі айтарлықтай дамып отыр. Қазақстан азаматтарының өмір сүру ұзақтығы алғаш рет 75,9 жасқа жетіп, бұл көрсеткіш аймақ елдері арасындағы ең жоғары деңгей болып отыр. 2023 жылдан бері ана өлімі 35 пайызға, ал сәби өлімі 20 пайызға төмендеп, тарихи ең төмен деңгейге түсті.
Соңғы жеті жылда 1259 денсаулық сақтау нысаны салынды, оның ішінде "Ауылда денсаулық сақтауды жаңғырту" ұлттық жобасы аясында 655 нысан бой көтерді. Былтыр Астанада Протондық терапия орталығы ашылып, ол аймақтағы теңдессіз нысан болып саналады. Сонымен қатар, "Аналар саулығы" бағдарламасы іске қосылып, әйелдердің денсаулығын қорғауға бағытталған.
2021 жылдан бастап жүзеге асырылып келе жатқан "Аңсаған сәби" бағдарламасы аясында жыл сайынғы квота 7 есеге артты: 1 мыңнан 7 мыңға дейін көбейді, және бүгінде 11 мыңнан астам сәби ЭКО арқылы дүниеге келді.
Президент атап өткендей, медицина қызметкерлеріне күш көрсеткен адамдар қылмыстық жауапкершілікке тартылатыны заң жүзінде бекітілген. Бұл Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің көбінде жоқ норма. Қазақстанда халыққа ақысыз медициналық көмек алу заңмен кепілдендірілген, және тек өткен жылы 3,6 миллион адам мемлекет есебінен дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген.
Әлеуметтік сақтандыру жүйесі де тиімді жұмыс істеп тұр. Жұмыссыз қалған, асыраушыдан айырылған немесе еңбекке жарамсыз адамдарға арнайы көмек көрсетіледі.
Биыл әлеуметтік төлемдер көлемі 10 пайызға артты: 660 мыңнан астам адамға шамамен 70 миллиард теңге қаржылай қолдау берілді. Жәрдемақылардың барлық түрінің, базалық және ортақ зейнетақының мөлшері де 10 пайызға көбейді.
Президент Қасым-Жомарт Тоқаев әлеуметтік көмектің тек аздаған бөлігін ғана жеткізетінін атап өтті. Сол себепті оны дұрыс пайдалану маңызды. Халықаралық сарапшылар мұндай әлеуметтік қолдаудың шектен тыс жомарттыққа әкеп, азаматтардың еңбекке қабілетін төмендетуі мүмкін екенін ескертуде.
Сондай-ақ, кейбір адамдар әлеуметтік көмекті алаяқтық жолмен алуға тырысуда. Мұндай әрекеттер шын мұқтаж жандарға берілетін көмекті азайтады. Сондықтан Қазақстан әлеуметтік көмекті тиісті адамдарға жеткізу үшін ауқымды жұмыс жүргізіп жатыр.
Шетелдік сарапшылар еліміздегі әлеуметтік қолдау жүйесінің жоғары деңгейіне таңданатынын айтады. Мұндай көмек әр елде ұсынылмайды, кейбір мемлекеттер мұндай қолдауға дайын емес.
Президент сөзінің қорытындысында Қазақстанның әлеуметтік қолдауы мен медицина жүйесі ел азаматтарының өмір сапасын жақсартуға бағытталғанын, және бұл бағыттағы жұмыстар үздіксіз жалғасатынын атап өтті.