Жаңа Конституция жобасы қабылданса, еліміздің бүкіл заң жүйесі жаңарады – Мемлекет басшысы
Президенттің айтуынша, азаматтар Конституцияны қолдаған жағдайда елімізде жаңа, анағұрлым тиімді саяси жүйе қалыптасады.
Жаңа Конституциядағы маңызды жаңашылдықтардың бірі – жоғары лауазымды тұлғалардың өкілеттігін бір мерзіммен шектеу.
Конституциялық Сот төрағасы мен судьялары, Жоғары Сот төрағасы және Бас прокурор бір адам аталған қызметтерге бір реттен артық тағайындалмайды. Бұл – бұрын-соңды болмаған саяси жаңалық.
Сонымен қатар, Конституция жобасы бойынша Конституциялық Сот пен Жоғарғы Сот судьяларының қол сұғылмау кепілдігінен айыру, Премьер-министрді тағайындауға келісім беру құзыреті сақталады. Осылайша, тежемелік және тепе-теңдік жүйесі нығая түседі.
Президенттің жақын туыстарының мемлекеттік саяси қызметке немесе квазимемлекеттік сектор субъектілерінің басшысына айналуына тыйым салатын норма айрықша мәнге ие. Бұл ереже биліктегі отбасылық жүйеге және бір қолға шоғырлануға тосқауыл қояды.
Сонымен қатар, "сұр кардиналдар" немесе саясат сахнасының сыртындағы ықпалды адамдар мемлекеттік институттарды алмастыруға мүмкіндік алмайды – бұл тәжірибе түбегейлі жойылды.
Тоқаевтың айтуынша, жаңа Конституциялық реформа – мемлекеттік мекемелерді жеке басшылардың қалауынан емес, Конституция мен заңға сәйкес жұмыс істейтіндей ету үшін жасалған.
"Саяси жаңғырудың мәні де – осы. Мемлекеттік биліктің табиғи, эволюциялық дамуы мызғымас сипатқа ие болды. Халық бұрынғы жүйеге қайтуға жол бермейді", – деді Президент.
Жаңа үлгіде биліктің барлық тармағы шешім қабылдауда бірдей тәуелсіздікке ие болады, ал Президент олардың үйлесімді әрі кедергісіз жұмысын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, Құрылтайдың құзыреті кеңейіп, бір палаталы Парламент тиімді заң шығару қызметін жүзеге асыра алады.
Президенттің пікірінше, әлемдік тәртіп пен ішкі реформалар түбегейлі өзгеріп жатқан қазіргі кезеңде заманауи сын-қатерлерге дер кезінде төтеп беру – бәсекеге қабілетті мемлекеттің басты сипаты.
"Сондықтан бұл шешімнің маңызы зор", – деп түйіндеді Тоқаев.