#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Қазақстанды ғарыштан тағы да түсірді

Қазақстанды ғарыштан тағы да түсірді, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 11:07 Сурет: Instagram/olegmks
Қазақстан аумағы ғарыштан тағы бір рет түсірілді. Бұл жолы объективке Балқаш көлі ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Суреттермен 2026 жылғы 13 наурызда ресейлік ғарышкер Олег Артемьев бөлісті. Оның жариялаған топтамасы әр жылдары Халықаралық ғарыш станциясының бортынан түсірілген бірнеше кадрдан тұрады.

"Сіздер үшін ХҒС бортынан әр жылдары түсірілген көркем Балқаштың суреттер топтамасын дайындадым. Қайсысы сізге көбірек ұнады?" – деп жазды ғарышкер.

Желі қолданушылары жазбаға белсенді пікір қалдырды:

  • "Керемет!"
  • "Thanks!"
  • "Тағы да сүйікті Қазақстан мен Балқаш! Біреуін таңдау қиын, бәрі де әдемі".
  • "Қазақстаннан сәлем!"
  • "Рақмет. Мен Балқаш қаласынанмын".
  • "Балқаштан 400 км жерде – Қарағандыда тұрамын. Екінші сурет ерекше".

Айта кетейік, ақпан айында Олег Артемьев Балқаш көлінің үстінен Халықаралық ғарыш станциясының ұшып өткен сәтін видеоға түсіріп, жариялаған еді. Ол да қазақстандықтарды тәнті еткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ішкі істер министрлігі барлық қазақстандықтарға маңызды үндеу жолдады
12:27, Бүгін
Ішкі істер министрлігі барлық қазақстандықтарға маңызды үндеу жолдады
Түркияда болған жол апатынан тағы бір жерлесіміз көз жұмды – ҚР СІМ
13:30, 03 тамыз 2023
Түркияда болған жол апатынан тағы бір жерлесіміз көз жұмды – ҚР СІМ
Күн тұтылуы – ғарыштан түсірілген бірегей кадрлар
15:16, 22 қыркүйек 2025
Күн тұтылуы – ғарыштан түсірілген бірегей кадрлар
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: