Абай облысында полицейлер боранды күні науқас баланы ауруханаға жеткізуге көмектесті
Оқиға Курчатов қаласында болған. Патрульдік полиция қызметкерлеріне баласының жағдайы кенеттен нашарлаған отбасы көмек сұрап жүгінген.
Ата-анасының айтуынша, балада соқыр ішекке күдік туындап, оған шұғыл медициналық көмек қажет болған. Көмекке патрульдік полиция қызметкерлері — аға инспектор Мират Мурзагелдинов пен Ануар Оразханұлы жедел жетті.
Жағдайдың шұғыл екенін түсінген полицейлер отбасы отырған көлікті патрульдік автокөлікпен сүйемелдеуді ұйымдастырды. Қатты боранға, көрінудің төмендігіне және жолдардағы шектеулерге қарамастан, тәртіп сақшылары облыс орталығына қауіпсіз әрі мүмкіндігінше жылдам жетуді қамтамасыз етті.
Полицейлер көлікті медициналық мекемеге дейін жеткізіп, баланы дәрігерлерге тапсырды. Олардың кәсіби әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында бала дер кезінде ауруханаға жеткізіліп, қажетті шұғыл медициналық көмек алды. Баланың анасы полиция қызметкерлеріне шынайы алғысын білдіріп, олардың жеделдігі мен адамгершілігін ерекше атап өтті.
"Баламыздың жағдайы кенеттен нашарлаған кезде қатты абдырап қалдық. Жолдардың жабық болуы бізді одан сайын алаңдатты. Сол сәтте полиция қызметкерлері бірден көмекке келіп, бізді еш кедергісіз ауруханаға дейін жеткізді. Осындай қиын сәтте қолдау көрсеткен тәртіп сақшыларына алғысымыз шексіз. Олардың көмегінің арқасында баламыз дәрігерлерге дер кезінде жеткізілді", – деді ол.
Полиция қызметкерлері азаматтарға әрдайым көмек көрсетуге дайын екенін, әсіресе адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайларда жедел әрекет ететінін атап өтті.