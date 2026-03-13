#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
-1°
$
491.68
568.23
6.2
Қоғам

Абай облысында полицейлер боранды күні науқас баланы ауруханаға жеткізуге көмектесті

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.03.2026 11:37 Фото: unsplash
12 наурыз күні Абай облысында қатты боранға байланысты бірқатар автожол учаскелерінде көлік қозғалысына шектеулер енгізілді. Көріну қашықтығы күрт төмендеп, қолайсыз ауа райы жол қозғалысын айтарлықтай қиындатты.

Оқиға Курчатов қаласында болған. Патрульдік полиция қызметкерлеріне баласының жағдайы кенеттен нашарлаған отбасы көмек сұрап жүгінген.

Ата-анасының айтуынша, балада соқыр ішекке күдік туындап, оған шұғыл медициналық көмек қажет болған. Көмекке патрульдік полиция қызметкерлері — аға инспектор Мират Мурзагелдинов пен Ануар Оразханұлы жедел жетті.

Жағдайдың шұғыл екенін түсінген полицейлер отбасы отырған көлікті патрульдік автокөлікпен сүйемелдеуді ұйымдастырды. Қатты боранға, көрінудің төмендігіне және жолдардағы шектеулерге қарамастан, тәртіп сақшылары облыс орталығына қауіпсіз әрі мүмкіндігінше жылдам жетуді қамтамасыз етті.

Полицейлер көлікті медициналық мекемеге дейін жеткізіп, баланы дәрігерлерге тапсырды. Олардың кәсіби әрі үйлесімді әрекеттерінің арқасында бала дер кезінде ауруханаға жеткізіліп, қажетті шұғыл медициналық көмек алды. Баланың анасы полиция қызметкерлеріне шынайы алғысын білдіріп, олардың жеделдігі мен адамгершілігін ерекше атап өтті.

"Баламыздың жағдайы кенеттен нашарлаған кезде қатты абдырап қалдық. Жолдардың жабық болуы бізді одан сайын алаңдатты. Сол сәтте полиция қызметкерлері бірден көмекке келіп, бізді еш кедергісіз ауруханаға дейін жеткізді. Осындай қиын сәтте қолдау көрсеткен тәртіп сақшыларына алғысымыз шексіз. Олардың көмегінің арқасында баламыз дәрігерлерге дер кезінде жеткізілді", – деді ол.

Полиция қызметкерлері азаматтарға әрдайым көмек көрсетуге дайын екенін, әсіресе адам өмірі мен денсаулығына қауіп төнген жағдайларда жедел әрекет ететінін атап өтті.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстанның үш өңірінде жолдар жабылды
15:08, 07 желтоқсан 2025
Қазақстанның үш өңірінде жолдар жабылды
Еліміздің екі өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты жол учаскелері жабылды
19:50, 03 ақпан 2025
Еліміздің екі өңірінде қолайсыз ауа райына байланысты жол учаскелері жабылды
Қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді
18:42, 06 қараша 2024
Қолайсыз ауа райына байланысты бірқатар жолдарда көлік қозғалысына шектеу енгізілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
13:17, Бүгін
Стало известно, кто из казахстанских "классиков" выступит на чемпионате Азии в Кыргызстане
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
13:15, Бүгін
Названа странная причина отказа Топурии от боя с Махачевым в Белом доме
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
12:49, Бүгін
"Астана" выступила с заявлением о закрытии футбольного центра
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
12:23, Бүгін
Ярким нокаутом казахстанский боксёр завоевал медаль престижного турнира в Таиланде
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: