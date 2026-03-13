"1 сәуірден бастап – толық өшіру": МКК кәсіпкерлерге БКМ жаңа хаттамаға көшетінін еске салды
Кәсіпкерлерге еске салынғандай, контрольно-кассалық машиналарға (ККМ) қойылатын техникалық талаптар өзгерістеріне сәйкес, ККМ-нан фискалдық деректер операторларының серверіне деректерді жіберу үшін 2.0.3 нұсқасындағы деректерді беру протоколы әзірленген. Бұл протокол ККМ-ны Ұлттық тауарлар каталогына автоматты түрде қосуға және ККМ геолокациясын анықтауға мүмкіндік береді.
"Бақылау-касса машиналарын қолдануға байланысты кейбір мәселелер туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығымен бекітілген бақылау-касса машиналарына (бұдан әрі – БКМ) қойылатын техникалық талаптарға енгізілген өзгерістерге сәйкес тауарлардың ұлттық каталогына автоматты түрде қосылуды және оларды анықтауды көздейтін БКМ-ден фискалдық деректер операторларының 2.0.3 нұсқасының серверіне деректерді беру хаттамасы (бұдан әрі-2.0.3 нұсқасының Хаттамасы) әзірленді БКМ геолокациясы.
2.0.3 нұсқасының хаттамасына көшу үшін 2025 жылғы 17 қарашаға дейін мерзім белгіленген.
2026 жылдың 20 ақпанынан бастап 2.0.2 нұсқасының хаттамасын толық өшіру жоспарлануда екенін естеріңізге саламыз. 2.0.3 нұсқасының хаттамасына БКМ жаңарту қажет.
Еске саламыз, 2026 жылдың 1 сәуірінен бастап 2.0.2 нұсқасының хаттамасын толығымен өшіру жоспарлануда. Осыған байланысты бақылау-кассалық машиналарды (БКМ) қолданатын салық төлеушілер БКМ-нің 2.0.3 нұсқасының хаттамасына көшуін қамтамасыз етуі қажет.