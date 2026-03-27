9 сәуірден бастап Астана – Талдықорған бағыты бойынша тікелей қатынас ашылады
Астана мен Талдықорған қалалары арасында тікелей жолаушылар қатынасы іске қосылады. Бұл жағымды жаңалықты бүгін, 2026 жылғы 27 наурызда Қазақстан Республикасы Көлік министрлігінің баспасөз қызметі мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Атап өтілгендей, "Астана – Ақтоғай – Талдықорған" бағыты бойынша қайта отырмай жүретін вагондар шамамен екі аптадан кейін, яғни 9 сәуірден бастап қатынай бастайды.
"№122/121 "Астана – Семей – Астана" пойызының құрамына ("Арай Транс KZ" ЖШС тасымалдаушысы) екі қайта отырмайтын вагон – бір купелі және бір плацкарт вагон қосылады. Ақтоғай станциясына жеткеннен кейін бұл вагондар жеке пойыз құрамында Талдықорғанға дейін қозғалысын жалғастырады. Бұл жолаушыларға қайта отырмай, ыңғайлы сапар жасауға мүмкіндік береді", – делінген Көлік министрлігінің баспасөз қызметі таратқан ақпаратта.
Ведомство мәліметінше, пойыздар күнара қатынайды.
Айта кетейік, 2026 жылғы 27 ақпанда қазақстандықтарға пойыз жүріп кеткен жағдайда да билет ақшасын қайтаруға болатыны еске салынған болатын.
Оқи отырыңыз
