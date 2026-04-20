#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+18°
$
469.52
553.75
6.15
Қоғам

Қазақстанда құтыру ауруы бойынша азаматтарға ескерту таратылды

Фото: freepik
2026 жылғы 20 сәуірде Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі азаматтарға құтыру ауруына қатысты маңызды ескерту таратты. Бұл туралы Zakon.kz хабарлады.

Ведомство мәліметінше, құтыру – емі жоқ, өлімге әкелуі мүмкін аса қауіпті жұқпалы аурулардың бірі. Ауру әлем бойынша әлі күнге дейін өзектілігін жоғалтқан жоқ.

Құтыру орталық жүйке жүйесін зақымдайды және ауыр асқынуларға әкеліп, көп жағдайда өліммен аяқталады. Сондықтан мамандар бұл аурудың алдын алу шараларын қатаң сақтау қажеттігін ескертеді.

Құтыру 150-ден астам елде кездеседі, жыл сайын әлемде 55 мыңнан астам адам осы аурудан көз жұмады.

2025 жылы республика бойынша құтырудың 3 жағдайы өліммен аяқталған.

Жануарлардың тістеуі, тырнауы және сілекейлеуі салдарынан медициналық көмекке 60 153 адам жүгінген, ал ағымдағы жылдың І тоқсанында – 14 134 адам. Барлығына медициналық көмек көрсетілді.

Халықтың арасында құтырудың профилактикасы мақсатында медицина қызметкерлері мен санитариялық-эпидемиологиялық қызмет тарапынан тұрақты түрде санитариялық-ағарту жұмыстары жүргізілуде.

Құтырумен күрестің негізгі шарасы – дереу құтыруға қарсы вакцинациялау курсынан өту және тістелген, тырналған немесе сілекей тиген жерді 20% сабынды ерітіндімен молынан жуу.

Құтырудың алдын алу үшін мыналар ұсынылады:

  • жабайы жануарлармен байланысқа түспеу, өйткені сау жабайы жануарлар әдетте адамнан қашқақтайды;
  • үй жануарларына құтыруға қарсы профилактикалық екпелерді міндетті түрде жасау;
  • үй жануарының мінезі өзгерсе, басқа жануардан жарақат алса немесе себепсіз өлсе, міндетті түрде ветеринар маманға жүгініп, бақылау орнату немесе өлім себебін анықтау;
  • егер жануармен (сырттай сау көрінсе де) байланыс болған жағдайда, тұрғылықты жердегі травматологиялық пунктке дереу жүгініп, жараны өңдету және вакцинациялав курсынан өту қажет. Вакцинациялау тегін жүргізіледі. Жараны шаруашылық сабынды мол қолдана отырып өңдейді;
  • тағайындалған емнен еш жағдайда бас тартпау және өз бетінше тоқтатпау қажет, себебі бұл қайғылы салдарға әкелуі мүмкін.

Құтыруды емдейтін дәрі жоқ. Ауру жануар тістеген адам үшін құтыруға қарсы вакцина – өмірді сақтап қалудың жалғыз мүмкіндігі. Сондықтан вакцинациялауды дереу жүргізу қажет.

"Арнайы емнің (құтыруға қарсы вакцина және иммуноглобулин алу) тиімділігі тістегеннен кейін медициналық көмекке жүгіну уақытына тікелей байланысты екенін есте ұстау қажет." Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі
Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Мемлекеттік күзет қызметі Астана тұрғындарына маңызды ескерту жасады
14:00, Бүгін
Мемлекеттік күзет қызметі Астана тұрғындарына маңызды ескерту жасады
Қазақстанда борышкерлердің шоттарындағы тыйымдар ішінара алынады
12:41, 10 сәуір 2026
Қазақстанда борышкерлердің шоттарындағы тыйымдар ішінара алынады
SMS-пен келген кодты ешкімге бермеңіз: ІІМ Қазақстандықтарға ескерту жасады
14:36, 03 қыркүйек 2025
SMS-пен келген кодты ешкімге бермеңіз: ІІМ Қазақстандықтарға ескерту жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: